I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

La rubrica settimanale con i fatti più importanti della settimana appena trascorsa

Dom, 7 Dicembre 2025 - 09:16
copertina giusta
  • 9 sec

I contrasti tra tifosi e la squadra del Bari. Le proteste per i cantieri in città. Il maltempo e i danni all’opera di Tresoldi. Il ritrovamento di Tatiana. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 30 novembre. Disordini sul volo di ritorno a Bari tra la squadra e i tifosi

Dopo la tensione sull’aereo tra tifosi e la squadra del Bari, la versione di Bellomo

Lunedì 1 dicembre. Troppi cantieri in città, protestano i commercianti

Troppi cantieri a Bari, in ginocchio il commercio: “Il Comune ci gira le spalle, anziché sostenerci”

Martedì 2 dicembre. Spararono tra la folla, quattro arresti

Bari, spararono tra i passanti e tentarono di uccidere un 25enne: quattro arresti

Mercoledì 3 dicembre. Maxi sequestro a due imprenditori baresi

Truffa e abuso edilizio: sequestrati circa 35 milioni di euro a due noti imprenditori baresi

Giovedì 4 dicembre. Maltempo a Bari, cede parte dell’opera di Tresoldi

Bari, cedimento opera Tresoldi. La soprintendenza: “Gestiremo l’imprevisto”

Venerdì 5 dicembre. Trovata viva Tatiana, la versione dell’amico

Nardò, l’amico di Tatiana rivela: “Lei mi ha chiesto di aiutarla”

Sabato 6 dicembre. Ancora un’aggressione in ospedale

Bari, aggredito addetto alla vigilanza al Policlinico: arrestato 61enne

