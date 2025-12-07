I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

I contrasti tra tifosi e la squadra del Bari. Le proteste per i cantieri in città. Il maltempo e i danni all’opera di Tresoldi. Il ritrovamento di Tatiana. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.
Domenica 30 novembre. Disordini sul volo di ritorno a Bari tra la squadra e i tifosi
Dopo la tensione sull’aereo tra tifosi e la squadra del Bari, la versione di Bellomo
Lunedì 1 dicembre. Troppi cantieri in città, protestano i commercianti
Troppi cantieri a Bari, in ginocchio il commercio: “Il Comune ci gira le spalle, anziché sostenerci”
Martedì 2 dicembre. Spararono tra la folla, quattro arresti
Bari, spararono tra i passanti e tentarono di uccidere un 25enne: quattro arresti
Mercoledì 3 dicembre. Maxi sequestro a due imprenditori baresi
Truffa e abuso edilizio: sequestrati circa 35 milioni di euro a due noti imprenditori baresi
Giovedì 4 dicembre. Maltempo a Bari, cede parte dell’opera di Tresoldi
Bari, cedimento opera Tresoldi. La soprintendenza: “Gestiremo l’imprevisto”
Venerdì 5 dicembre. Trovata viva Tatiana, la versione dell’amico
Nardò, l’amico di Tatiana rivela: “Lei mi ha chiesto di aiutarla”
Sabato 6 dicembre. Ancora un’aggressione in ospedale
Bari, aggredito addetto alla vigilanza al Policlinico: arrestato 61enne