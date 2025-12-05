VENERDì, 05 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,579 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,579 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Nardò, l’amico di Tatiana rivela: “Lei mi ha chiesto di aiutarla”

Le ragazza è rientrata a casa ieri dopo i controlli in ospedale

Pubblicato da: redazione | Ven, 5 Dicembre 2025 - 09:08
carabinieri-auto logo
  • 2 min

“E’ stata lei ad organizzare tutto e a chiedermi di aiutarla perché diceva che ero l’unico di cui si fidava. Mi ha detto che era giù di morale e voleva isolarsi dal mondo per un po’, ancora qualche giorno e poi sarebbe tornata a casa”. E’ questa la versione che l’amico trentenne, Dragos-Ioan Gheormescu, ha fornito ai carabinieri ieri sera dove è stato ascoltato prima e dopo il ritrovamento in casa sua a Nardò di Tatiana Tramacere, la ragazza di cui non si avevano notizie dal 24 ottobre scorso. Questa versione sarebbe stata confermata anche dalla stessa Tatiana che ieri notte, dopo i controlli in ospedale, è rientrata a casa.

Dragos avrebbe anche rivelato di aver tentato di convincere Tatiana a finire tutto visto il clamore che la vicenda stava suscitando. Quando i carabinieri sono entrati in casa di Dragos, ieri sera, non hanno trovato subito Tatiana perchè, a quanto si è appreso, la ragazza non era nell’appartamento ma si era nascosta al buio in un abbaino, al quale si accede liberamente dal terrazzo dell’edificio. Secondo quanto accertato dai carabinieri del nucleo investigativo nelle indagini seguite alla scomparsa della ragazza il 24 novembre scorso, Dragos e Tatiana avevano una relazione. Sono stati ripresi dalle telecamere mentre si baciano al parco Raho – dove Dragos lavora in un bar – e poi mentre entrano nella palazzina dove abita il ragazzo. Da lì Tatiana non è stata più vista uscire. Il giovane avrebbe rivelato ai carabinieri che la ragazza stava attraversando un periodo non semplice anche per motivi di salute. “Non ho fatto niente” avrebbe detto spaventata ai carabinieri quando l’hanno rintracciata.  Ne dà notizia l’Ansa.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari Vecchia piange Vittoria Grimaldi, tra...

E' morta  ieri all'età di   90 anni Vittoria Grimaldi, una delle...
- 5 Dicembre 2025
Dalla città

L’auto resta bloccata in un ingorgo...

In data 4 dicembre, i Carabinieri della Compagnia di Modugno, allertati...
- 5 Dicembre 2025
Dalla città

Bari, sesso in strada e in...

Sesso in strada, in pieno centro. Il video è diventato virale...
- 5 Dicembre 2025
Cronaca

Sequestrati 2mila pupazzi “Labubu” contraffatti a...

Nell’ambito dell’incessante attività a tutela degli interessi economico-finanziari dello Stato, il...
- 5 Dicembre 2025