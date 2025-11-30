DOMENICA, 30 NOVEMBRE 2025
Dopo la tensione sull’aereo tra tifosi e la squadra del Bari, la versione di Bellomo

"Non sono stato io ad aggredire"

Pubblicato da: redazione | Dom, 30 Novembre 2025 - 17:55
“Mi spiace molto leggere commenti e accuse legate a quanto successo ieri sera al momento del rientro in aereo per Bari. Stiamo vivendo un periodo difficile e delicato per tutti, capisco e accetto le critiche, anche pesanti, come sempre fatto, ma quello che non posso accettare è ricevere minacce e provocazioni oltre ad un tentativo di aggressione fisica, ed essere addirittura accusato di essere stato io ad aggredire un ‘tifoso’. Non posso davvero accettare che mi si accusi di qualcosa che non ho fatto ma subito, ma sembra che in questo momento il clamore conti più della verità. Ho sempre dato l’anima per questa maglia e continuerò a farlo, sempre”. Così il calciatore Nicola Bellomo in un post su Instagram in merito alla notizia di un’aggressione sul volo di ritorno da Pisa dopo la sconfitta a Empoli.

Sull’aereo erano presenti sia i calciatori del Bari sia alcuni tifosi. Questi ultimi hanno applaudito ironicamente la squadra e sono volate anche parole un po’ pesanti. C’è stato anche un battibecco tra un tifoso e lo stesso Bellomo che nega però di aver sferrato un calcio contro il tifoso stesso.

