Bari, mancano le pensiline coperte alle fermate del bus: insorgono i residenti del San Paolo

Nel quartiere San Paolo cresce il malcontento per le fermate Amtab ancora prive di copertura lungo via Caposcardicchio, in particolare nei pressi della Sanitaria e dell’uscita del Pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. I residenti denunciano promesse disattese a quasi tre anni dalla realizzazione della rotatoria, quando l’amministrazione, sottolineano alcuni “aveva annunciato l’installazione di nuove pensiline”.

A riportare la vicenda alla luce è la segnalazione di un cittadino, che in un messaggio indirizzato all’amministrazione ricorda gli impegni presi dal Comune: “Erano state garantite capannine con copertura per studenti, pazienti e parenti in uscita dall’ospedale. È assurdo che non ci sia ancora nulla, soprattutto nelle ore di maggior affluenza”.

Il residente sottolinea come all’epoca fossero stati inviati messaggi al quartiere per informare della futura installazione. “Vi siete esposti – scrive –, ora fate la vostra parte: sollecitate l’Amtab. Nel San Paolo vivono persone che usufruiscono del trasporto pubblico come in corso Vittorio Emanuele o sul lungomare. Paghiamo le stesse tasse, abbiamo gli stessi diritti. Non siamo cittadini di serie B”.

Foto repertorio