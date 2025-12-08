Bari, solo un pareggio contro l’ultima in classifica: Bari-Pescara 1-1

Un brodino nel giorno dell’Immacolata non è proprio quello che si attendevano i pochi tifosi del Bari presenti oggi a seguire la sfida contro il Pescara. Anche contro l’ultima della classe, la formazione biancorossa ha messo in mostra gli ormai noti limiti tecnici, tattici e caratteriali. Nonostante la superiorità numerica per oltre un tempo e due rigori falliti da Moncini, la squadra allenata da Vivarini non è riuscita a portare a casa i tre punti, che sarebbero stati vitali in ottica salvezza.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida al Pescara, il tecnico del Bari Vincenzo Vivarini recupera Maggiore ma non può contare su Bellomo, Darboe e Pereiro. L’allenatore abruzzese schiera i suoi col modulo 3-4-2-1 confermando gli 11 iniziali della sfida contro la Juve Stabia.

Nel Pescara, l’allenatore Gorgone torna ad avere a disposizione Profeta e Squizzato. L’ex tecnico della Lucchese schiera i suoi col modulo 3-5-2: l’ex Sgarbi parte dalla panchina.

PRIMO TEMPO: Il primo tiro in porta è del Pescara al 4° minuto: Dagasso impegna Cerofolini. Pochi secondi dopo ci prova anche Di Nardo, ma la palla termina fuori. È un Pescara propositivo quello dei primi minuti: al 7° minuto, gran tiro da fuori area di Letizia, palla alta di poco. Il gol è nell’aria e arriva al 9° minuto: Di Nardo colpisce di testa e batte Cerofolini. Il Bari prova a reagire subito, con Pagano fermato in uscita bassa da Desplanches. Al 17° minuto, il numero 9 abruzzese sfiora il raddoppio con un tocco a pochi metri dalla porta biancorossa, ma la palla termina di poco a lato. Al 23° minuto, Corazza costringe Cerofolini a una parata complicata con un tiro a giro dal limite dell’area. La formazione biancorossa prova finalmente ad affacciarsi in avanti e va al tiro con Castrovilli al 26° minuto, ma Desplanches respinge. Episodio chiave al 30° minuto: Olzer viene espulso per un intervento a gamba tesa su Dorval. Nonostante la superiorità numerica, il Bari non riesce a creare pericoli alla porta abruzzese. È invece il Pescara a rendersi pericoloso ancora al 42° minuto con Gravillon, ma Cerofolini neutralizza. Al 45° minuto buona occasione per Dickmann, che calcia malamente fuori da buona posizione. Dopo 4 minuti di recupero, si va al riposo sul risultato di Bari 0 – Pescara 1.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con due cambi per il Bari: dentro Gytkjaer e Maggiore, fuori Vicari e Verreth. Al 49° chance per Maggiore, ma Desplanches è abile ad anticipare il tocco ravvicinato dell’ex centrocampista della Salernitana. Al 50° è il Pescara a sfiorare la seconda rete con Tonin in contropiede, ma Cerofolini respinge di piede. Al 51° Moncini spreca un’occasione con un tocco maldestro a pochi passi dalla porta abruzzese. Il Bari pareggia al 52° con Gytkjaer, ma il danese era in netto fuorigioco. Al 56° tentativo dalla distanza di Braunoder, palla alta. Secondo episodio chiave al 60°: Letizia colpisce il piede sinistro di Castrovilli sulla linea dell’area di rigore. Dopo la revisione al VAR, l’arbitro Marcenaro assegna il penalty al Bari. Sul dischetto si presenta Moncini, ma Desplanches gli para il tiro al 63°. Il rigore viene ripetuto perché il portiere ospite aveva un piede all’interno della porta, ma Moncini sbaglia anche la seconda chance: si resta sull’1-0 per i Delfini. Al 69° altre due sostituzioni per Vivarini: dentro Cerri e Antonucci, fuori Moncini e Pagano. Al 79° entra Pucino al posto di Nikolaou. Il Bari pareggia all’82° con Maggiore, che realizza di testa su grande assist di Dorval. Gytkjaer va vicino al gol all’87° con un colpo di testa che termina fuori. Clamorosa chance per i Galletti in pieno recupero: Antonucci si fa respingere il tiro da Letizia. È l’ultimo sussulto del match: Bari-Pescara, edizione 2025/26, termina 1-1 allo stadio “San Nicola”, con Meroni e Vivarini espulsi per proteste.

PAGELLE: Moncini, giornata da dimenticare. Dorval predica nel deserto

Cerofolini 6,5, Meroni 5,5, Vicari 5 (46′ Maggiore 6,5), Nikolaou 5,5, Dickmann 5, Braunoder 5,5, Verreth 5 (46′ Gytkjaer 6), Dorval 7, Pagano 5,5 (69′ Antonucci 5,5), Castrovilli 5,5, Moncini 4 (69′ Cerri 5,5)

Vivarini 5,5

TABELLINO

Risultato finale: 1 – 1

Marcatori: 9′ Di Nardo 82′ Maggiore

Ammoniti: Dorval, Di Nardo, Letizia, Nikolaou, Meroni, Castrovilli, Braunoder,

Espulsi: Olzer, Meroni, Vivarini

Tiri in porta: 5 – 5

Corner: 9 – 1

Possesso palla: 67% 33%

Spettatori: 8.431 (5.134 abbonati; 0 tifosi ospiti, trasferta vietata per i residenti in Abruzzo)

FORMAZIONI INIZIALI

BARI: Cerofolini, Meroni, Vicari (c), Nikolaou, Dickmann, Braunoder, Verreth, Dorval, Pagano, Castrovilli, Moncin

Panchina: Pissardo, Burgio, Gytkjaer, Kassama, Antonucci, Rao, Maggiore, Partipilo, Pucino, Mane, Colangiuli, Cerri

PESCARA: Desplanches, Letizia, Dagasso, Di Nardo, Brosco (c), Valzania, Corazza, Faraoni, Gravillon, Olzer, Tsadjout

Panchina: Saio, Capellini, Brandes, Meazzi, Cangiano, Tonin, Okwonkwo, Sgarbi, Graziani, Caligara, Vinciguerra, Corbo

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Matteo Marcenaro della sezione di Genova . Assistenti: Marco Scatragli della sezione di Arezzo e Marco Trinchieri della sezione di Milano. Quarto ufficiale: Maria Marotta della sezione di Sapri. VAR: Antonio Giua (Olbia), coadiuvato dall’ AVAR Antonio Rapuano (Rimini).

Foto Ssc Bari