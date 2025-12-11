Sanità, Perrini: “Decaro venga a Taranto a rendersi conto della situazione al pronto soccorso del Ss Annunziata”

“La fila delle autoambulanze con pazienti a bordo in attesa di poter raggiungere l’ingresso del Pronto Soccorso del Santissima Annunziata di Taranto, ormai, viene considerata ‘la normalità’ dagli stessi operatori sanitari che ci lavorano (e ai quali va sempre il nostro ringraziamento per l’attività che svolgono spesso in condizioni anche di pericolo per le continue aggressioni). E quando un disservizio che potrebbe costare anche la vita a qualche ammalato diventa addirittura normalità vuol dire che in Puglia non solo non ci sono ospedali d’eccellenza, così come attestato ieri dall’Agenas, ma che la situazione è al collasso, nonostante sia sotto gli occhi di tutti da anni e io personalmente la denuncio da anni: Taranto non può avere un solo Pronto Soccorso, in attesa del San Cataldo”. Lo dice in una nota il consigliere regionale Renato Perrini (Fdi)

“L’ho detto in tutte le lingue nella passata legislatura al presidente Michele Emiliano che alla fine aveva detto di sì anche all’apertura del PS del Moscati, e ora lo dico al nuovo presidente, Antonio Decaro, nella speranza che presti più attenzione verso Taranto, dove non deve solo venire a mangiare le pettole e a trovare gli amici (speriamo non da sistemare!). Per questo motivo, fin d’ora, gli preannuncio un invito ufficiale per fare un giro insieme nelle strutture ospedaliere tarantine, così che la situazione gli risulti subito chiara e grave!”, conclude.