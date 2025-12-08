Fanno esplodere bancomat nel Tarantino, ladri in fuga col bottino

Assalto nel cuore della notte ai danni dello sportello automatico della banca Widiba a Palagiano (Taranto). Intorno alle 4.30 una banda ha fatto esplodere il bancomat in corso Vittorio Emanuele e ha cosparso la carreggiata di chiodi, compresa l’area antistante la caserma dei carabinieri, per ostacolare un eventuale intervento delle pattuglie. Il gruppo è riuscito a fuggire.

Il bottino è in fase di quantificazione. Sul posto sono intervenuti i militari del nucleo radiomobile per i rilievi e l’avvio delle indagini. L’episodio si inserisce in una serie di attacchi con modalità simili registrati in provincia nelle ultime settimane: il 29 novembre a Ginosa, in precedenza a Mottola, Monteiasi e Montemesola. Gli investigatori verificano eventuali collegamenti tra i colpi e la possibile presenza di un’unica organizzazione criminale operante nell’area ionica. Ne dà notizia l’Ansa.