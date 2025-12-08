LUNEDì, 08 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,650 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
85,650 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Fanno esplodere bancomat nel Tarantino, ladri in fuga col bottino

Hanno cosparso la carreggiata anche con chiodi

Pubblicato da: redazione | Lun, 8 Dicembre 2025 - 14:18
carabinieri
  • 4 sec

Assalto nel cuore della notte ai danni dello sportello automatico della banca Widiba a Palagiano (Taranto). Intorno alle 4.30 una banda ha fatto esplodere il bancomat in corso Vittorio Emanuele e ha cosparso la carreggiata di chiodi, compresa l’area antistante la caserma dei carabinieri, per ostacolare un eventuale intervento delle pattuglie. Il gruppo è riuscito a fuggire.

Il bottino è in fase di quantificazione. Sul posto sono intervenuti i militari del nucleo radiomobile per i rilievi e l’avvio delle indagini. L’episodio si inserisce in una serie di attacchi con modalità simili registrati in provincia nelle ultime settimane: il 29 novembre a Ginosa, in precedenza a Mottola, Monteiasi e Montemesola. Gli investigatori verificano eventuali collegamenti tra i colpi e la possibile presenza di un’unica organizzazione criminale operante nell’area ionica. Ne dà notizia l’Ansa.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Politica

Emiliano: “Non torno a fare il...

"Non torno a fare il magistrato, anche per non mettere in...
- 8 Dicembre 2025
Dalla città

Bari, un albero di Natale subacqueo:...

Su iniziativa del Club Sommozzatori Bari, oggi, alle ore 9.30, nelle...
- 8 Dicembre 2025
Puglia

Puglia, la melagrana tra tradizione e...

In Puglia, la melagrana si conferma un vero e proprio tesoro...
- 8 Dicembre 2025
Cronaca

Fanno esplodere bancomat nel Tarantino, ladri...

Assalto nel cuore della notte ai danni dello sportello automatico della...
- 8 Dicembre 2025