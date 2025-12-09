Bari, manutenzione straordinaria alloggi popolari: la giunta approva tre accordi quadro quadriennali

Su proposta dell’assessore al Patrimonio Nicola Grasso, la giunta ha approvato nel pomeriggio tre delibere relative a tre distinti accordi quadro in merito ai lavori di manutenzione straordinaria, non programmata e a chiamata degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica del Comune di Bari, degli ascensori al servizio degli stessi e dei beni confiscati alle mafie nella disponibilità dell’amministrazione comunale.

“Oggi abbiamo approvato tre provvedimenti di estrema rilevanza che riguardano la sicurezza e l’incolumità delle fasce più fragili della cittadinanza – commenta Nicola Grasso -. Attraverso questi tre accordi quadro, due dei quali rappresentano un’assoluta novità rispetto al passato, mi riferisco a quelli sulla manutenzione degli immobili confiscati e sull’eliminazione delle barriere architettoniche con interventi sugli ascensori, potremo intervenire con maggiore rapidità in casi di emergenza in contesti spesso molto critici, interloquendo con un unico soggetto. La differenziazione degli interventi risponde, inoltre, alla volontà di garantire interventi adeguati e più efficienti”.

Per quanto riguarda il primo provvedimento, la giunta ha approvato un accordo quadro quadriennale relativo alle opere, anche di carattere imprevisto e non programmabile, che possano assicurare standard di qualità e agibilità ai residenti degli immobili ERP comunali, presenti sul territorio cittadino e nell’area metropolitana. L’accordo quadro, per un importo complessivo di 4.800.000 euro equamente suddiviso in quattro lotti, interesserà tutti gli alloggi di proprietà comunale (lotto 1 – 805 appartamenti; lotto 2 – 807 appartamenti; lotto 3 – 809 appartamenti; lotto 4 – 817 appartamenti), per un totale di 3.238 appartamenti dislocati in tutti i quartieri cittadini.

Gli interventi, tra gli altri, potranno riguardare lavori edili interni ed esterni, la manutenzione della pavimentazione dei cortili di pertinenza, delle coperture e delle recinzioni, lo spurgo di pozzi neri e il lavaggio delle tubazioni, la riparazione e/o sostituzione degli impianti idrico-sanitari e dei servizi igienici, la manutenzione delle linee luci, delle lampade a soffitto, dei corpi illuminanti e dell’illuminazione esterna, opere mirate al recupero forzoso degli alloggi, lavori di somma urgenza per l’eliminazione di qualsivoglia pericolo per l’incolumità pubblica e privata.

La seconda delibera, invece, riguarda l’approvazione di un accordo quadro quadriennale per la manutenzione a chiamata degli ascensori installati negli edifici con alloggi ERP di esclusiva proprietà comunale, per un importo complessivo pari a € 1.675.000. Complessivamente il provvedimento interessa 237 impianti elevatori.

Tra i diversi interventi previsti, vi sono la riparazione di guasti improvvisi (motore, quadro di manovra, centralina elettronica, schede di controllo), la sostituzione di componenti quali funi, argani, porte di cabina e piano, operatori porte ecc, gli aggiornamenti tecnologici, l’adeguamento a nuove norme di sicurezza, gli interventi strutturali come la sostituzione completa del gruppo di trazione o la modernizzazione dell’impianto e interventi su montacarichi o servoscala.

Infine, la giunta ha approvato un accordo quadro, sempre quadriennale, per la manutenzione straordinaria e a chiamata dei beni confiscati alle mafie nella disponibilità del Comune di Bari, per un importo complessivo pari a € 500.000. Si tratta di un lotto unico comprensivo di 142 immobili, tra cui figurano appartamenti, ville, box, posti auto, cantinole, locali/depositi e appezzamenti di terreno con fabbricati insistenti sull’area, diffusi in tutti i quartieri cittadini. I lavori previsti sono identici a quelli inseriti nell’accordo quadro per la manutenzione straordinaria degli alloggi ERP.