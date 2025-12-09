Bari, musica del teatro Petruzzelli nei cinque Municipi: parte domani la rassegna natalizia

Al via domani, alle ore 20, nell’auditorium della fondazione Giovanni Paolo II, al quartiere San Paolo, la nuova edizione di “Municipi Sonori di Natale”, la manifestazione itinerante musicale promossa dall’assessorato comunale alle Culture nei diversi quartieri della città con la collaborazione della Fondazione Petruzzelli.

Dieci appuntamenti gratuiti con la grande musica, dal 10 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026, in programma nelle chiese, nelle scuole e negli auditorium di associazioni ed enti della città per portare in tutti i Municipi le note dei brani più famosi ed apprezzati composti per celebrare in musica il Natale, alcune delle sonate più emozionanti dei grandi compositori classici e pezzi coinvolgenti rivisitati in chiave jazz.

“Ripartono i concerti itineranti di Municipi Sonori grazie alla disponibilità della Fondazione Petruzzelli, che con l’amministrazione comunale condivide l’idea di portare la cultura e la grande musica nei cinque Municipi, in particolare nei luoghi periferici della città – commenta l’assessora alle Culture Paola Romano -. Quest’anno, grazie a un impegno straordinario, il calendario di concerti sarà ancora più ricco, con due appuntamenti per ogni Municipio, realizzando una rassegna definita e concordata con le presidenti e i consiglieri dei cinque Municipi che, che meglio di chiunque altro, conoscono le specificità ed esigenze dei diversi territori di riferimento.

Portare i concerti del Petruzzelli fuori dal teatro, anche in luoghi insoliti, risponde alla volontà condivisa di continuare a coltivare un nuovo pubblico, che probabilmente altrimenti non avrebbe occasione di assistere ai concerti di musicisti di talento conosciuti in Italia e nel mondo”.

“La musica è bellezza e armonia – dichiara il maestro Nazzareno Carusi, sovrintendente della Fondazione Teatro Petruzzelli – e Municipi Sonori vuol esattamente offrire bellezza e armonia al pubblico dei diversi quartieri di Bari.

Un dono del Petruzzelli ai cittadini e a chi di loro, casomai, non ha ancora avuto occasione di venire in Teatro, nella certezza che quest’esperienza possa aprirne l’abbraccio a uno dei luoghi d’arte più emozionanti della città e d’Italia”.

“I nostri quartieri sono pronti ad accogliere questa nuova edizione di Municipi sonori di Natale, un appuntamento ormai atteso da tanti cittadini che, dalle periferie più lontane ai quartieri più vicini al centro, potranno tornare ad assistere gratuitamente a concerti straordinari grazie all’indiscutibile talento dei musicisti coinvolti – è il commento delle presidenti di Municipio Annamaria Ferretti (I), Alessandra Lopez (II), Luisa Verdoscia (III), Maria Chiara Addabbo (IV) e Maristella Morisco(V) -. Quest’anno, poi, il cartellone sarà particolarmente emozionante perché, visto il successo registrato negli anni passati, le date raddoppieranno: pertanto ogni Municipio potrà godere di due appuntamenti dal vivo, che si aggiungeranno al programma di eventi organizzati per queste festività. Come sempre, il nostro ringraziamento va agli amici della Fondazione Petruzzelli che sono al fianco dell’amministrazione comunale per portare la bellezza della grande musica fuori dai luoghi ordinari”.

PRIMO MUNICIPIO

· venerdì 12 dicembre 2025 | ore 20.00

TRIOPERA

Chiesa del Sacro Cuore | Quartiere Madonnella

· venerdì 19 dicembre 2025 | ore 20.00

JAZZ FRIENDS

Chiesa di San Francesco | Quartiere Japigia

SECONDO MUNICIPIO

· sabato 20 dicembre 2025 | ore 20.00

JAZZ FRIENDS

Basilica di Santa Fara | Quartiere Picone

· domenica 28 dicembre 2025 | ore 20.00

TRIOPERA

Chiesa di S. Maria Maddalena | Quartiere Carrassi

TERZO MUNICIPIO

· mercoledì 10 dicembre 2025 | ore 20.00

JAZZ FRIENDS

Auditorium Giovanni Paolo II | Quartiere San Paolo

· lunedì 5 gennaio 2026 | ore 20.00

TRIOPERA

Auditorium Arcobaleno [Ex CTO] | Quartiere Marconi

QUARTO MUNICIPIO

· venerdì 12 dicembre 2025 | ore 20.00

JAZZ FRIENDS

Scuola Media De Marinis | Quartiere Carbonara

· martedì 16 dicembre 2025 | ore 20.00

ANTONIO POMPILIO chitarra

Istituto Superiore Calamandrei | Quartiere Ceglie del Campo

QUINTO MUNICIPIO

· venerdì 19 dicembre 2025 | ore 20.00

ANTONIO POMPILIO chitarra

Chiesa di S. Michele Arcangelo | Quartiere Palese

· domenica 28 dicembre 2025 | ore 20.00

JAZZ FRIENDS

Chiesa della Natività San Pio | Quartiere San Pio

ANTONIO POMPILIO

Nato a Bari, si è diplomato con lode al Conservatorio di Monopoli con Goran Listeš e poi Marco Piperno. Si è perfezionato con A. Desiderio all’Accademia ‘Strata’ di Pisa dove ha vinto due borse di studio quale miglior allievo. Ha conseguito il Master di II livello al Conservatorio di Parma con lode e ha frequentato masterclass tenute da chitarristi di fama internazionale. Ha inoltre vinto più di 15 premi di prestigio in vari Concorsi internazionali. Si esibisce spesso da solista e in formazioni da camera in molte rassegne e festival, come l’‘Alirio Diaz’ in Sardegna, ha poi debuttato al fianco della Pleven Philharmonic in Bulgaria, nel celebre Concierto de Aranjuez di Joaquín Rodrigo.

Programma

Sylvius Leopold Weiss

Passacaille, tratta dalla Suite XIV per liuto

Marin Marais

Les Voix Humaines

Goran Listes

Preludio per Patrizia, op. 2

Irving Berlin

White Christmas

Franz Xaver Gruber

Stille Nacht

John Francis Wade

Adeste Fideles

William Walton

Five Bagatelles, per chitarra

Astor Piazzolla

El Gordo Triste

Campero, da Cinco Piezas para

Guitarra

Retrato de Alfredo Gobbi

Agustín Barrios Mangoré

La Catedral

Francisco Tárrega

Gran Jota

TRIOPERA

corno | Marco MALAIGIA

violoncello | Vincenzo LIOY

arpa | Ilaria BERGAMIN

TriOpera nasce dalla volontà di esplorare e condividere il repertorio da camera dei tre strumenti. Professori d’orchestra stabili della Fondazione Petruzzelli, si sono formati nei Conservatori di Fermo, Matera e di Castelfranco Veneto. Si sono poi perfezionati in centri di prestigio come l’Accademia di Santa Cecilia e della Scala di Milano, approfondendo gli studi con David Alan Cooper, Luigi Piovano e Margherita Bassani.

In orchestre italiane ed estere, hanno lavorato con grandi direttori come Riccardo Muti, Daniele Gatti, Fabio Luisi, Daniel Harding, Myung-Whun Chung.

Programma

Frédéric Duvernoy

Nocturne n. 3,in Mi bemolle maggiore

Benedetto Marcello

Sonata n. 4, in sol minore, op. 2

François-Joseph Naderman

Nocturne n. 2, in do minore

Fermo Bellini

Nocturne, op. 12

Franz Schubert

Serenade, tratta da “Schwanengesang”

Hector Villa-Lobos

O canto do cisne negro

Fryderyk Chopin

Nocturne n. 2, in Mi bemolle maggiore, op. 9

Astor Piazzolla

Nightclub 1960 da Histoire du Tango

Edward Elgar

Salut d’amour, op. 12

Medley natalizio

Somewhere in my memory

Holy Night | Jingle Bells Rock

JAZZFRIENDS

voce | Cristina LACIRIGNOLA

tromba | Mino LACIRIGNOLA

clarinetto | Francesco MANFREDI

trombone | Franco ANGIULO

pianoforte | Alessandro BINETTI

contrabbasso | Vito BELLANOVA

batteria | Michele FRACCHIOLLA

Gruppo ideato e fondato da Mino Lacirignola, che negli ultimi anni si è fatto conoscere per diversi progetti dedicati allo swing italiano e ai grandi classici americani, presenta il progetto Christmas Songs in Jazz, che include brani natalizi provenienti da diversi Paesi del mondo con arrangiamenti originali che rimandano in modo costante alle atmosfere del Jazz.

Da brani immancabili del periodo, come White Christmas, Let it Snow, Have yourself a Merry Little Christmas, si passa a piccoli tesori meno conosciuti della nostra tradizione, come Buon Natale all’Italiana di Gorni Kramer.

Programma

Christmas Songs in Jazz

Horace Silver

The preacher

Hugh Martin / Ralph Blane

Have yourself a Merry Little Christmas

Sammy Cahn / Jule Styne

Let it snow

Haven Gillespie / Fred Coots

Santa Claus is coming to town

Franz Xaver Gruber

Silent Night

Traditional

We wish you a Merry Christmas

Irving Berlin

White Christmas

Mel Tormé

The Christmas Song

Joe Beal / Jim Boothe

Jingle Bell Rock

Traditional

Jingle Bells.