Donna trovata morta in casa nel Foggiano: accertamenti sulle cause

Una donna di 32 anni di nazionalità nigeriana è stata trovata senza vita questa mattina nella sua abitazione di Lucera, in provincia di Foggia.

Da quanto si apprende, la donna è stata trovata dal marito, suo connazionale, che ha dato l’allarme, al rientro a casa. Sul posto sono intervenuti la polizia , il medico legale e il pm di turno. La Procura ha disposto l’autopsia per accertare le cause della morte. La donna sarebbe stata trovata dal coniuge riversa in bagno con alcuni tagli di lieve entità: l’esame autoptico potrà chiarirne la natura e collocarli temporalmente, anche se, stando alle prime verifiche sul corpo della vittima, non sarebbero tali da essere ritenuti la causa del decesso.

La coppia, che ha quattro figli piccoli, è ben integrata nella comunità del Foggiano e il marito è descritto “come un gran lavoratore”. Non risultano episodi di violenza all’interno del nucleo familiare.