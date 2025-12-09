MARTEDì, 09 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,680 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
85,680 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Donna trovata morta in casa nel Foggiano: accertamenti sulle cause

L'allarme dato dal marito, sul corpo piccole ferite. La Procura ha disposto l'autopsia

Pubblicato da: redazione | Mar, 9 Dicembre 2025 - 17:50
polizia scientifica
  • 11 sec

Una donna di 32 anni di nazionalità nigeriana è stata trovata senza vita questa mattina nella sua abitazione di Lucera, in provincia di Foggia.

Da quanto si apprende, la donna è stata trovata dal marito, suo connazionale, che ha dato l’allarme, al rientro a casa. Sul posto sono intervenuti la polizia , il medico legale e il pm di turno. La Procura ha disposto l’autopsia per accertare le cause della morte. La donna sarebbe stata trovata dal coniuge riversa in bagno con alcuni tagli di lieve entità: l’esame autoptico potrà chiarirne la natura e collocarli temporalmente, anche se, stando alle prime verifiche sul corpo della vittima, non sarebbero tali da essere ritenuti la causa del decesso.

La coppia, che ha quattro figli piccoli, è ben integrata nella comunità del Foggiano e il marito è descritto “come un gran lavoratore”. Non risultano episodi di violenza all’interno del nucleo familiare.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, musica del teatro Petruzzelli nei...

Al via domani, alle ore 20, nell’auditorium della fondazione Giovanni Paolo...
- 9 Dicembre 2025
Dalla città

Bari, manutenzione straordinaria alloggi popolari: la...

Su proposta dell’assessore al Patrimonio Nicola Grasso, la giunta ha approvato...
- 9 Dicembre 2025
Economia

Vendite al dettaglio: per alimentari è...

Per il comparto alimentare i dati sulle vendite al dettaglio registrano...
- 9 Dicembre 2025
Salute e Medicina

Bari, “Vacciniamo il futuro”: presentata l’iniziativa...

Si terrà sabato 13 dicembre, domenica 14 e sabato 20 dicembre...
- 9 Dicembre 2025