Sciopero del settore igiene ambientale: servizi Amiu ridotti a Bari e Foggia

Le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl, Fiadel e Uiltrasporti hanno proclamato per mercoledì 10 dicembre 2025 uno sciopero nazionale del settore dell’igiene ambientale che coinvolgerà anche i servizi gestiti da Amiu Puglia nelle città di Bari e Foggia.

Nel rispetto della legge 146/1990 e dell’Accordo nazionale del 1° marzo 2001, saranno garantiti esclusivamente i servizi considerati indispensabili: raccolta dei rifiuti presso le utenze comunitarie come scuole, strutture assistenziali, ospedali, case di cura, comunità terapeutiche, centri di accoglienza, stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, caserme e istituti penitenziari. Garantita anche la pulizia dei mercati e delle aree di grande interesse turistico e museale, fino al 20% del centro storico. Per tutti gli altri servizi, compresa la raccolta domiciliare, Amiu Puglia segnala che nella giornata di sciopero non sarà possibile assicurare il regolare svolgimento delle attività. L’azienda invita i cittadini di Bari e Foggia alla massima collaborazione per limitare i disagi legati allo sciopero.

Foto repertorio