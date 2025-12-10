Bari, nuovi interventi di sicurezza nella storica piazza Garibaldi

L﻿a storica piazza Garibaldi si prepara a diventare uno spazio più sicuro e vivibile per cittadini e turisti. Questa mattina la scalinata sul retro dell’edificio che ospita il bar all’interno del giardino è stata murata, nell’ambito di un intervento mirato a mettere in sicurezza i locali sotterranei del fabbricato.

L’azione, decisa dal sindaco Vito Leccese, punta a ripristinare le condizioni igienico-sanitarie e ambientali degli spazi sotterranei e a impedire l’accesso dall’esterno. “Abbiamo accolto le richieste dei cittadini che da tempo sollecitavano la messa in sicurezza di quei locali sotterranei – ha spiegato il primo cittadino -. Stiamo lavorando per restituire qualità e bellezza a una piazza storica, uno spazio pubblico strategico che si trova proprio al centro dei quartieri Libertà e Murat.”

Le modifiche non influiranno sul regolare funzionamento del bar né sull’uso degli altri bagni pubblici presenti a livello stradale. In occasione delle festività, inoltre, il sindaco ha chiesto agli uffici competenti di estendere l’orario di apertura dei servizi igienici, garantendo così un servizio adeguato a chi frequenta la piazza.

“La scelta di allestire qui uno dei villaggi di Natale va in questa stessa direzione – ha aggiunto Leccese -. L’obiettivo è rilanciare questo importante spazio verde, da sempre luogo di aggregazione intergenerazionale.” L’intervento rappresenta un passo concreto per valorizzare uno dei luoghi simbolo del centro cittadino, rendendolo più sicuro e accogliente per tutti.