La Montagnola di Japigia si anima con il 2° “CX La Montagnetta” tra sport e comunità

La Montagnola di Japigia si prepara a ospitare una domenica di sport ad alta velocità con il 2° “CX La Montagnetta”, gara nazionale di ciclocross inserita nel circuito Mediterraneo Cross – 5° tappa. La manifestazione, attesa per il 14 dicembre, porta a Bari circa 200 atleti provenienti da tutta Italia e oltre 1000 presenze tra tecnici, accompagnatori e appassionati.

L’incontro di questa mattina a Palazzo della Città ha visto la partecipazione di istituzioni e organizzatori. “Si tratta di una manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, che introduce la nostra città in un circuito nazionale di ciclocross – ha sottolineato Angela Perna, presidente della commissione Pari opportunità – È un’iniziativa inclusiva perché rivolta anche a persone con particolari disabilità. Il merito va anche al luogo che ospita l’evento, ancora poco valorizzato, e che ora viene messo sotto i riflettori grazie a una disciplina spettacolare come poche”.

Francesca Bottalico, presidente della commissione Cultura e Politiche giovanili, ha aggiunto: “Sono particolarmente contenta di salutare la seconda edizione della gara che già lo scorso anno ha riscosso il gradimento del pubblico. Questa è la rappresentazione concreta della sinergia tra pari opportunità e sport, che si trasformano in occasioni straordinarie di integrazione e socializzazione. La Montagnola merita attenzione perché è uno spazio periferico con grandi potenzialità ancora inespresse”.

Il vicepresidente del Municipio I, Nico Battista, ha sottolineato l’importanza di animare una zona complessa: “Proprio lì è nato un bel movimento sportivo grazie all’impianto Mirko Variato, alla pista da skating, al Centro servizi per famiglie e alle scuole. L’obiettivo è rendere questa parte del nostro territorio sempre più vivibile e integrata”.

Rita Ostello, responsabile comunicazione di ASD Sportogether Bari, ha spiegato: “Tutti conoscono quest’area come ‘la Montagnola’, noi l’abbiamo voluta ribattezzare per darle una vita nuova. La nostra scuola di ciclismo lavora qui tutto l’anno per promuovere lo sport, avvicinare i bambini e far crescere il quartiere assieme ai nostri corsisti”.

Andrea Leogrande, presidente di ASD Sportogether Bari, ha illustrato la portata della gara: “È una competizione nazionale tra i tre circuiti più importanti del Paese con oltre 200 sportivi. Il percorso si ispira a quelli belgi e olandesi, e sabato 13 dicembre ci sarà una piccola gara per bambini per avvicinarli al ciclocross e animare l’area tutto l’anno”.

Infine, Tommaso De Palma, presidente regionale FCI Puglia, ha evidenziato la visione a lungo termine: “Credo che questa competizione possa rendere la Montagnola un punto di eccellenza. Vorremmo utilizzare i locali abbandonati per la sede del nostro comitato regionale e portare qui un presidio sportivo permanente. Grazie a Sportogether Bari, possiamo pensare a eventi di livello internazionale a Bari e in Puglia”.

L’evento, cofinanziato dalla Regione Puglia come Grande evento sportivo 2025, prevede gare per tutte le categorie dai 12 anni fino agli elite, con un percorso di 2,5 chilometri. La giornata si apre alle 8 con le operazioni preliminari e le prove del percorso, segue l’inizio delle gare alle 9.30, con premiazioni previste alle 14.﻿