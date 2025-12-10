MERCOLEDì, 10 DICEMBRE 2025
Bimba di 10 anni muore in ospedale dopo un malore in casa: tragedia nel Brindisino

Nell'ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana

Pubblicato da: redazione | Mer, 10 Dicembre 2025 - 12:16
Una bambina di dieci anni è morta nel tardo pomeriggio di ieri nell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana. La piccola – a quanto si apprende – si era sentita male a casa il giorno precedente, ed era stata portata all’ospedale Perrino di Brindisi dove i medici avevano deciso di ricoverarla.

Poi il suo quadro clinico, a livello glicemico e cardiaco, si sarebbe aggravato e per questo è stato disposto il trasporto all’ospedale di Francavilla Fontana dove c’è un laboratorio specializzato in alcune patologie che potevano riguardare la bambina. Qui, però, è giunta già in fin di vita: ogni tentativo di rianimarla è risultato vano.
Sono ancora in corso di accertamento le cause del decesso e non è escluso che possa essere informata l’autorità giudiziaria. La bambina viveva con la sua famiglia a Carovigno.

