MERCOLEDì, 10 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,696 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
85,696 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Maltrattava i genitori anziani per ottenere denaro: arrestato un 46enne di Margherita di Savoia

Ha estorto loro 40 mila euro inducendoli ad indebitarsi

Pubblicato da: redazione | Mer, 10 Dicembre 2025 - 10:22
carabinieri
  • 3 min

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica di Foggia, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 46enne originario di Margherita di Savoia, gravemente indiziato di reati di maltrattamenti in
famiglia ed estorsione.

Il provvedimento cautelare, che scaturisce da una meticolosa attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Margherita di Savoia, ai quali si erano rivolti i genitori dell’indagato, entrambi ultrasettantenni, per denunciare le gravi condotte subite. In particolare, gli anziani avevano raccontato di una situazione divenuta ormai non più sostenibile che li aveva costretti a chiedere protezione ai Carabinieri. Negli ultimi quattro anni, infatti, il rapporto con il ﬁglio era diventato sempre più problematico a causa delle continue richieste di denaro, giustificate da presunti debiti contratti con persone poco raccomandabili.

Nel febbraio 2025, dopo un periodo di quattro anni trascorso nel Nord Italia, l’uomo era rientrato nel comune di origine, riprendendo di fatto la convivenza con i genitori. Tale situazione, tuttavia, non aveva portato alcun miglioramento: ai ripetuti rifiuti di consegnare soldi seguivano frequenti aggressioni, verbali e fisiche. In più occasioni, le vittime sono state costrette ad abbandonare la propria abitazione e a trovare riparo presso parenti, amici e, addirittura, in una struttura ricettiva della zona per salvaguardare la propria incolumità.

L’uomo, che solitamente si rivolgeva alla madre, ritenuta più vulnerabile, per esercitare pressioni sul padre, nel corso degli ultimi mesi, avrebbe estorto ai propri genitori circa 40.000,00 Euro, inducendoli persino a indebitarsi per soddisfare le sue pretese nel timore di reazioni ancora più violente. Grazie ad un’accurata attività investigativa, attraverso la raccolta di testimonianze e accertamenti tecnici, i Carabinieri sono riusciti a ricostruire la dinamica degli eventi e documentare la condotta estorsiva. L’operazione conferma l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni: la tempestiva denuncia ha permesso di interrompere così un disegno criminoso che avrebbe potuto portare a conseguenze più gravi. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’indagato, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non può essere considerato colpevole fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, nuovi interventi di sicurezza nella...

L﻿a storica piazza Garibaldi si prepara a diventare uno spazio più...
- 10 Dicembre 2025
Nazionale

La cucina italiana riconosciuta Patrimonio Immateriale...

La cucina italiana entra ufficialmente nel novero dei patrimoni immateriali dell’umanità,...
- 10 Dicembre 2025
Attualità

A Bitonto ha preso il via...

A Bitonto prende il via oggi una nuova opportunità per i...
- 10 Dicembre 2025
Attualità , Salute e Medicina

Bari, all’Istituto Tumori una soglia che...

Ogni numero, in sanità, racconta una storia che va oltre le...
- 10 Dicembre 2025