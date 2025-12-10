Lavori Aqp a Bari, rubinetti chiusi per 8 ore a Cellamare

Lavori per migliorare il servizio, possibili disagi nell’abitato del Comune di Cellamare. Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi funzionali all’esecuzione dei lavori previsti nel Progetto “Interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio servito dall’Acquedotto Pugliese” – Risanamento Reti 4. Gli interventi riguardano la manutenzione straordinaria di alcune condotte di alimentazione primaria alla rete idrica al servizio dell’abitato di Cellamare.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il giorno 11 dicembre 2025 nell’intero abitato. La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 09:00 con ripristino alle ore 17:00. Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi. Al fine di limitare gli eventuali disservizi, Acquedotto Pugliese provvederà alla fornitura integrativa di acqua mediante autobotte, che sarà dislocata in Via Casamassima n.19, nei pressi dell’Istituto Statale Comprensivo Ronchi – Scuola Media.

