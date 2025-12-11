“Piazza Idea – Liberi spazi di cittadinanza” animerà piazza Umberto e piazza Cesare Battisti

Le piazze centrali di Bari tornano a vivere con eventi, laboratori e spettacoli per grandi e piccini grazie al programma “Piazza Idea – Liberi spazi di cittadinanza”, l’iniziativa dell’amministrazione comunale che anima piazza Umberto I e piazza Cesare Battisti fino a giugno 2026. Per il prossimo fine settimana, da oggi, giovedì 11, a domenica 14 dicembre, sono in programma numerosi appuntamenti gratuiti che spaziano dall’educazione culturale e civica alla musica, dal teatro alle attività creative e alla cura degli spazi urbani.

Oggi, in piazza Cesare Battisti, si terrà il settimo incontro di “Piccoli e diritti”, il ciclo dedicato ai bambini della scuola primaria sui diritti dell’infanzia, dalle 10 alle 12, a cura di Leggere Coccole. Nel pomeriggio, dalle 16:30 alle 19:30, le famiglie potranno partecipare a “La magia del Barattolo di Natale”, organizzato da Baby Plant: lettura di una storia natalizia e laboratorio genitore-figlio per creare un barattolo con una ricetta di biscotti dry mix.

Venerdì 12 dicembre, sempre in piazza Cesare Battisti, torna l’ottavo incontro di “Piccoli e diritti”, dalle 10 alle 12. Nel pomeriggio, dalle 16:30 alle 19:30, spazio allo spettacolo “Natale per sempre” con tre repliche: una storia che racconta la magia del Natale, ma anche la realtà del tempo che passa, a cura di Madimù.

Sabato 13 dicembre, in piazza Umberto I, dalle 10 alle 12 si svolgerà “Occhi sulla piazza”, laboratorio fotografico itinerante alla scoperta della bellezza urbana con l’Associazione fotografi di strada. In piazza Cesare Battisti, dalle 9:30 alle 12:30, i più piccoli potranno partecipare ai laboratori esperienziali di lettura e giochi di strada, a cura del Centro Servizi per la Famiglia Santa Rita e delle sedi di Carbonara, Ceglie e Loseto. Nel pomeriggio, dalle 18 alle 19:30, Laura Rizzo e Carlo Valente presenteranno “Un disco alla volta. Storie di 33 giri memorabili”, la rassegna dedicata ai grandi capolavori della canzone italiana: il primo incontro è dedicato a “Rimmel” di Francesco De Gregori.

Domenica 14 dicembre, piazza Umberto ospiterà “Clean up”, dalle 10 alle 12, un’operazione di pulizia aperta a cittadini di tutte le età con il supporto dei volontari di Plastic Free, per sensibilizzare sulla cura e il rispetto degli spazi pubblici. Sempre domenica, piazza Cesare Battisti accoglierà “Un Natale da elfi – Teatro a pedali” dalle 10 alle 13: Fata Fiorella, a bordo della sua macchina a pedali, percorrerà le vie del centro portando sorrisi e racconti, insieme agli animaletti del bosco. In contemporanea, dalle 10 alle 12:30, ci saranno i “Giochi motori e di abilità”, attività ludiche per stimolare coordinazione, socializzazione e inclusione, organizzate dal Centro Servizi per le Famiglie Municipio 2 – Poggiofranco e Picone.

Nel frattempo, in piazza Umberto continuano le attività di “Christmas around the world”: fino al 6 gennaio 2026 grandi attrazioni natalizie come l’albero di Natale alto sei metri, la Casa di Babbo Natale e della Befana, la Casa degli Elfi Postini, il Giardino del Natale e un grande palco rendono le piazze un luogo di incontro e divertimento per tutta la città.

“Piazza Idea” è pensata come programma di animazione e inclusione sociale, finalizzato a contrastare il degrado e la marginalità attraverso la partecipazione di cittadini, famiglie, bambini e studenti, promuovendo educazione, cultura e creatività e rafforzando il senso di comunità. Per informazioni e aggiornamenti sul calendario e sulle modalità di partecipazione è disponibile il sito www.piazzaideabari.it e i canali social ufficiali del Comune.