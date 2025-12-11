A Santo Spirito e Palese partono le nuove aree pedonali sperimentali

A Bari prende il via la sperimentazione di due nuove aree pedonali nei quartieri di Santo Spirito e Palese, un progetto pensato per rendere più vivibili le strade e favorire la socialità dei cittadini. Domenica 14 dicembre sarà la prima domenica di pedonalizzazione a Santo Spirito su corso Giuseppe Garibaldi, tra via Massari e via Napoli, dalle 9 alle 13. Le giornate di sperimentazione proseguiranno poi fino al 5 aprile 2026, coinvolgendo tratti del quartiere compresi tra vico I Garibaldi e via Napoli.

Per Palese, invece, la pedonalizzazione partirà domenica 28 dicembre su corso Vittorio Emanuele II, tra via Principe Umberto e via Monte San Michele, e piazza Magrini, con ulteriori date previste fino al 26 aprile 2026, sempre dalle 9 alle 13. L’iniziativa rientra nella strategia comunale di valorizzazione degli spazi urbani e di promozione della mobilità ciclo-pedonale, in continuità con gli interventi di riqualificazione già in corso nei due quartieri.

L’assessore alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi, sottolinea l’importanza dell’iniziativa: «La sperimentazione delle prime giornate di pedonalizzazione di alcune aree dei territori di Santo Spirito e Palese risponde alla volontà di offrire ai cittadini sempre più spazi pubblici dedicati alla socialità sottraendoli al traffico veicolare». E aggiunge: «Si tratta di una decisione sollecitata dal Municipio V e condivisa dall’amministrazione con l’obiettivo di far crescere ancora la nostra città in termini di riappropriazione degli spazi comuni e di diffusione di un modello di mobilità sostenibile».

Il confronto con il territorio è stato costante: «Le date in cui sarà in vigore la pedonalizzazione sono state individuate grazie al confronto non solo con la presidente e i consiglieri del Municipio, che conoscono meglio di chiunque altro le esigenze del territorio, ma anche con i commercianti delle zone interessate, in modo che in itinere si possa valutare insieme la risposta della comunità e l’efficacia del provvedimento».

La presidente del Municipio V, Maristella Morisco, evidenzia anche l’aspetto comunitario e culturale del progetto: «La sperimentazione e le date in cui partire, che ci accompagnano all’avvio delle festività natalizie, sono state scelte e concordate con i commercianti, visto che tra gli obiettivi prioritari della pedonalizzazione c’è quello di ravvivare e animare le zone di maggiore aggregazione dei due quartieri, soprattutto nei mesi invernali, quando il passeggio e le attività si spostano dal lungomare alle strade interne».

Morisco conclude sottolineando la natura partecipativa dell’iniziativa: «Noi abbiamo individuato un contenitore che andrà riempito di idee e attività, in collaborazione e su iniziativa delle associazioni, dei titolari delle attività commerciali e di chiunque voglia dare il suo contributo costruttivo, nel nome della sana socialità e col senso di comunità. È un progetto sperimentale, da dicembre ad aprile, che arriva sino alla domenica di Pasqua e che dobbiamo costruire, pian piano, tutti insieme, mettendoci il massimo impegno e la buona volontà».﻿