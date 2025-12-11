GIOVEDì, 11 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,726 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
85,726 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, al Liceo Classico “O. Flacco” partono i lavori per la scala di emergenza

Leccese: «Ringrazio chi ha segnalato le criticità e gli uffici per la rapidità nell'intervento»

Pubblicato da: redazione | Gio, 11 Dicembre 2025 - 18:48
Leccese
  • 12 sec

Il sindaco metropolitano Vito Leccese continua a monitorare da vicino le scuole del territorio, dedicando particolare attenzione alla sicurezza degli studenti. Questa mattina il suo sopralluogo ha riguardato il Liceo Classico “O. Flacco” di Bari, dove ha verificato lo stato del cortile esterno, degli spazi comuni e soprattutto della scala di emergenza, ormai impraticabile a causa dell’obsolescenza strutturale.

Nel pomeriggio Leccese ha firmato un decreto d’urgenza che dà il via ai lavori di demolizione e ricostruzione della scala, con uno stanziamento di 175.000 euro.

«Sono grato a chi ha segnalato la necessità di intervenire, permettendomi di constatare direttamente le criticità e di attivare subito le procedure necessarie – ha dichiarato il sindaco Leccese -. Ringrazio anche gli uffici della Città Metropolitana per la rapidità e l’efficienza con cui hanno accolto le istanze, garantendo una risposta immediata e concreta alla sicurezza degli studenti e del personale scolastico.»﻿

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Bari, Alberto Angela riceverà la laurea...

L’università Aldo Moro di Bari ha scelto di rendere omaggio a...
- 11 Dicembre 2025
Dalla città

Bari, al Liceo Classico “O. Flacco”...

Il sindaco metropolitano Vito Leccese continua a monitorare da vicino le...
- 11 Dicembre 2025
Attualità

Bari, presidio in Ateneo contro il...

Mentre migliaia di studenti affrontano la seconda tornata dell’esame del cosiddetto...
- 11 Dicembre 2025
Dalla città

A Santo Spirito e Palese partono...

A Bari prende il via la sperimentazione di due nuove aree...
- 11 Dicembre 2025