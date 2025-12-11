Bari, al Liceo Classico “O. Flacco” partono i lavori per la scala di emergenza

Il sindaco metropolitano Vito Leccese continua a monitorare da vicino le scuole del territorio, dedicando particolare attenzione alla sicurezza degli studenti. Questa mattina il suo sopralluogo ha riguardato il Liceo Classico “O. Flacco” di Bari, dove ha verificato lo stato del cortile esterno, degli spazi comuni e soprattutto della scala di emergenza, ormai impraticabile a causa dell’obsolescenza strutturale.

Nel pomeriggio Leccese ha firmato un decreto d’urgenza che dà il via ai lavori di demolizione e ricostruzione della scala, con uno stanziamento di 175.000 euro.

«Sono grato a chi ha segnalato la necessità di intervenire, permettendomi di constatare direttamente le criticità e di attivare subito le procedure necessarie – ha dichiarato il sindaco Leccese -. Ringrazio anche gli uffici della Città Metropolitana per la rapidità e l’efficienza con cui hanno accolto le istanze, garantendo una risposta immediata e concreta alla sicurezza degli studenti e del personale scolastico.»﻿