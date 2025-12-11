GIOVEDì, 11 DICEMBRE 2025
Bari, modifiche alla viabilità per lo sciopero generale e il corteo in centro

Ecco le limitazioni al traffico

Pubblicato da: redazione | Gio, 11 Dicembre 2025 - 15:20
Piazza prefettura
  • 2 min

Domani, venerdì 12 dicembre, Bari sarà interessata da importanti limitazioni alla circolazione a causa della manifestazione regionale organizzata dalla Cgil nell’ambito dello sciopero generale nazionale contro la manovra di bilancio del governo. Le misure, decise per garantire la sicurezza dei partecipanti e il regolare svolgimento del corteo, riguarderanno diverse aree del centro cittadino e prevedono divieti di sosta e di transito in orari prestabiliti.

Il primo provvedimento è già in vigore: dalle 5 di oggi, giovedì 11 dicembre, fino alle 17 di domani, 12 dicembre, è vietata la fermata su piazza della Libertà, lato prospiciente piazza Massari. Per quanto riguarda la giornata di domani, dalle 5 del mattino e fino al termine delle esigenze di ordine pubblico, il divieto di fermata interesserà piazza della Libertà, lato prospiciente il Palazzo dell’Economia, e corso sen. De Tullio, ambo i lati, per un tratto di 50 metri a partire da piazza Massari in direzione piazzale Mons. Mincuzzi.

Inoltre, dalle 10 di domani e fino a cessate esigenze di ordine pubblico, sarà vietata la circolazione sul percorso del corteo: piazza Massari, via San Francesco d’Assisi, via Latilla, via Quintino Sella, via Putignani, largo Antonio e Cesare Stella, corso Cavour, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II e piazza della Libertà.

Le autorità raccomandano di prestare attenzione ai divieti e di utilizzare percorsi alternativi per evitare disagi, sottolineando che le limitazioni sono necessarie «per garantire la sicurezza dei partecipanti e il regolare svolgimento della manifestazione». Il Comune invita cittadini e automobilisti a programmare eventuali spostamenti con anticipo e a seguire le indicazioni della Polizia Locale durante tutta la giornata di mobilitazione.﻿

