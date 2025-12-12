La Cgil protesta in piazza a Bari. Contestata la manovra di bilancio del Governo

La mobilitazione della Cgil torna nelle strade e nelle piazze, questa volta per contestare la manovra di bilancio 2026 del Governo. Oggi lo sciopero generale coinvolgerà l’intero Paese e in Puglia il cuore della protesta sarà Bari, dove si terrà la manifestazione regionale con delegazioni arrivate da ogni provincia. Il concentramento era fissato alle 9.30, da cui è partito un corteo diretto a piazza Libertà. Qui sono previsti i comizi finali, con le conclusioni affidate al segretario nazionale della Cgil Christian Ferrari.

Al centro della protesta ci sono richieste che il sindacato definisce urgenti per la vita di lavoratori, pensionati e giovani: aumentare salari e pensioni, fermare l’innalzamento dell’età pensionabile, investire su sanità e istruzione, sostenere vere politiche industriali e frenare la precarietà. Obiettivi che, secondo la Cgil, la manovra del Governo Meloni non solo ignora, ma addirittura contraddice. La segretaria generale della Cgil Puglia, Gigia Bucci, parla di una situazione particolarmente pesante nel Sud: «Le ricadute di questa manovra si avvertono in modo ancor più drammatico nel Mezzogiorno», afferma, sottolineando come il Sud sia «scomparso dai programmi delle destre, che anzi rilanciano sull’autonomia differenziata», mentre la Puglia affronta crisi produttive, precarietà diffusa e «un crescente disagio sociale che non trova alcuna risposta nelle politiche economiche e sociali del Governo».

La Cgil respinge con decisione la narrazione di un Meridione in crescita. «La narrazione di un Sud che cresce è un’offesa alla condizione di crescente disagio delle persone», sostiene il sindacato. I numeri citati sono quelli dei 500mila lavoratori pugliesi che portano a casa mille euro al mese, dei pensionati che vivono con 700 euro, dei 22mila operai coinvolti nelle crisi produttive, dei 19mila giovani laureati under 34 che in soli due anni hanno lasciato la regione. E ancora, una famiglia su quattro in Puglia vive in condizioni di povertà relativa. «È dentro uno scenario nazionale di arretramento dell’industria, di inflazione che erode i già bassi redditi», denuncia l’organizzazione, aggiungendo che il sistema fiscale «fa pagare di più a chi lavora o è in pensione e non a chi fa extraprofitti o ha rendite e patrimoni milionari». Per questo, conclude la Cgil, «contro una manovra che investe solo in armi e definanzia sanità e istruzione pubblica, è giusto e doveroso scioperare e stare in piazza».

Lo sciopero coinvolgerà per l’intera giornata tutti i settori pubblici e privati, compresi gli appalti. Nei comparti sottoposti alle regole della legge 146 sulle prestazioni indispensabili saranno garantiti i servizi minimi. Nel trasporto ferroviario l’astensione sarà dalle 00.01 alle 21 del 12 dicembre; i Vigili del Fuoco si fermeranno per quattro ore, dalle 9 alle 13 per il personale turnista, mentre quello giornaliero e amministrativo si asterrà per l’intera giornata. Coinvolti anche scuola, università, ricerca e formazione professionale, così come le scuole non statali. Non aderiranno invece allo sciopero l’igiene ambientale, il personale del Ministero della Giustizia, i dipendenti di ATAC e il trasporto aereo, esentato completamente dalla mobilitazione.