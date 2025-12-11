GIOVEDì, 11 DICEMBRE 2025
Cantiere Brt a Bari, cambia la viabilità in via Caldarola a Japigia

A partire da domani

Pubblicato da: redazione | Gio, 11 Dicembre 2025 - 13:59
brt via caldarola angolo via toscanini
  • 57 sec

Cambia la viabilità in via Caldarola nell’ambito dei lavori per la realizzazione del sistema BRT – Bus Rapid Transit, finanziato con fondi dell’Unione Europea “Next Generation” – Trasporto rapido di massa – Misura M2C2 – Inv 4.2 del PNRR. E’ stata firmata un’ordinanza dirigenziale per la regolamentazione temporanea della circolazione stradale su via Caldarola finalizzata a consentire i lavori per la realizzazione del sistema BRT – Bus Rapid Transit.

Il provvedimento si è reso necessario per effettuare i primi interventi strutturali finalizzati a realizzare l’impostazione delle banchine relative alle due fermate BRT su entrambe le carreggiate. Pertanto, da domani, venerdì 12 dicembre, fino al prossimo 24 gennaio, sono istituiti i seguenti provvedimenti temporanei di circolazione:

· istituzione del divieto di fermata su via Caldarola, su entrambe le carreggiate, nel tratto stradale compreso tra via Maresciallo Vittorio Maggiore e via Cavalieri di Vittorio Veneto

· istituzione del restringimento di carreggiata su via Caldarola, su entrambe le carreggiate, nel tratto stradale compreso tra via Maresciallo Vittorio Maggiore e via Cavalieri di Vittorio Veneto.

Dagli obblighi e divieti sono esclusi i veicoli al servizio dell’impresa esecutrice dei lavori e sue subappaltatrici, quelli delle Forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e delle ambulanze durante l’espletamento del loro servizio e i veicoli di soccorso pubblico e d’emergenza nonché i veicoli al servizio di persone con limitate capacità motorie e quelli diretti agli accessi carrabili privati.

Foto repertorio

