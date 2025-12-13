Bari, palazzo Mincuzzi chiuso al pubblico: chiesto al sindaco tavolo tecnico

La possibilità di riaprire, anche solo periodicamente, gli spazi di Palazzo Mincuzzi torna al centro del dibattito cittadino. Il consigliere comunale Giuseppe Carrieri ha formalmente chiesto al sindaco di Bari di verificare l’istituzione di un tavolo tecnico con gli attuali conduttori dell’immobile storico di via Sparano.

Nella nota inviata a Palazzo di Città, Carrieri sottolinea come Palazzo Mincuzzi, uno degli edifici più iconici, conosciuti e apprezzati della città, sia chiuso al pubblico da tempo e come la chiusura sia destinata a protrarsi, con ogni probabilità, fino al 2028-2029. Una situazione che, secondo il consigliere, priva cittadini, turisti e visitatori della possibilità di fruire di un bene di grande valore artistico e simbolico, sebbene di proprietà privata.

L’obiettivo del tavolo tecnico, proposto in sinergia con l’amministrazione comunale, sarebbe quello di valutare eventuali margini per una riapertura degli spazi interni del palazzo, anche in maniera non continuativa, destinandoli a iniziative culturali o ad altre attività di interesse pubblico.

Carrieri, nel rivolgersi al sindaco, richiama la sensibilità dell’amministrazione verso la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e architettonico della città, auspicando un confronto costruttivo che possa restituire alla collettività uno dei luoghi simbolo del centro di Bari.