Bari, nel borgo antico la tradizionale fiaccolata di Santa Lucia

Questa mattina alle 5, il video

Pubblicato da: redazione | Sab, 13 Dicembre 2025 - 11:22
20251213T111242
  • 25 sec

Si è tenuta questa mattina a Bari, nel borgo antico, la tradizionale fiaccolata di Santa Lucia. Un momento suggestivo a cui hanno preso parte le associazioni del quartiere San Nicola. Tantissimi i baresi, fedeli devoti che hanno partecipato.

 

