Salute delle donne, Meloni: “Governo impegnato nella tutela”

“La tutela della salute delle donne richiede un impegno collettivo”. È quanto afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel messaggio inviato in occasione del 100° Congresso della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, in corso al teatro Petruzzelli di Bari e intitolato “Il tempo delle donne”.

Nel messaggio, la premier ha sottolineato il ruolo centrale di ginecologi e ostetrici nell’intercettare i bisogni delle donne in ogni fase della vita, intervenendo con competenza e tempestività. Meloni richiama inoltre il contesto in cui si inserisce il congresso, segnato dai cambiamenti demografici – con un’aspettativa di vita femminile sempre più lunga – e dall’evoluzione tecnologica, che rende disponibili strumenti di prevenzione e cura sempre più avanzati.

Ampio spazio è dedicato al tema della prevenzione e della diagnosi precoce. La presidente del Consiglio ricorda l’impegno assunto in occasione dell’ultima Giornata nazionale della salute della donna per l’estensione dello screening mammografico.”Con la legge di bilancio per il 2026 – evidenzia – abbiamo mantenuto questo impegno, assicurando le risorse necessarie per estendere lo screening della mammella anche alle donne nella fascia di età compresa tra i 45 e i 74 anni”.

Nel messaggio si fa riferimento anche all’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, con particolare attenzione alle patologie che colpiscono prevalentemente il genere femminile. Infine, Meloni ribadisce l’impegno del Governo sul fronte della natalità, sottolineando la volontà di garantire su tutto il territorio nazionale l’accesso ai percorsi di procreazione medicalmente assistita.

Foto repertorio