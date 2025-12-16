A Fasano tutto pronto per “Fermenti 2025 – Musica a km zero”

È tutto pronto a Fasano per la quarta edizione di “Fermenti 2025 – Musica a km zero – Special edition”, il festival dedicato ai talenti musicali emergenti del territorio, in programma domani, mercoledì 17 dicembre 2025 al Laboratorio Urbano CiaiaLab, in corso Vittorio Emanuele 76. Un appuntamento che si conferma come un unicum nel panorama dei festival italiani per formula, obiettivi e attenzione alla creatività locale.

Il festival è promosso dal Comune di Fasano, in particolare dall’Assessorato alle Politiche Giovanili guidato da Pier Francesco Palmariggi, con Generazione F, ed è co-organizzato da Officine Musicali, con la direzione artistica del maestro Antonio Di Lorenzo, batterista e compositore.

Cuore dell’edizione 2025 sarà la presenza di Riccardo Onori, chitarrista e produttore di rilievo internazionale, storico collaboratore di Jovanotti e attualmente nella band di Tananai. Onori accompagnerà un gruppo di giovani musicisti in un percorso che comprenderà masterclass, workshop, prove e performance live, mettendo la propria esperienza al servizio degli artisti emergenti.

La giornata si aprirà in mattinata con le attività formative: la masterclass di Riccardo Onori prenderà il via alle 11.30, mentre il workshop – gratuito e riservato a un massimo di 15 partecipanti – inizierà alle 11.00, previa iscrizione tramite Officine Musicali e il direttore artistico Antonio Di Lorenzo.

Il festival culminerà in una performance live aperta al pubblico, in programma dalle 19.30, che vedrà gli artisti selezionati esibirsi sia singolarmente sia in collaborazione con Onori e altri musicisti di rilievo del panorama nazionale, tra cui il bassista Dado Penta e il multitastierista Vince Abbracciante.

Sul palco saliranno quattro progetti musicali emergenti. Apriranno le performance Fabio Boggia e FireFlash, duo formato da due fratelli che intrecciano percorsi autonomi con sonorità indie e richiami a formazioni come i White Stripes. Seguirà Anulare, nome d’arte di Matteo Patrone, cantautore che si muove nella cantautorialità contemporanea con una cifra personale. Spazio poi a Cristina Cafiero, cantautrice partenopea che presenterà la sua ultima produzione discografica, fortemente legata alla tradizione musicale del Sud. A chiudere la sessione live sarà Vito Carrone, cantautore che fonde blues, psichedelia e songwriting internazionale.

Per il 2025, Fermenti evolve la propria formula, superando la semplice rassegna di concerti e trasformandosi in una giornata laboratoriale, pensata come spazio di confronto e sperimentazione, in linea con le trasformazioni del panorama musicale contemporaneo e con l’attenzione crescente verso singoli, videoclip e progetti digitali. L’ingresso agli eventi serali è gratuito.