“Amore quanto basta”: il nuovo volume della serie della dottoressa Francesca R. Pepe

Dopo il successo estivo di “Innamorarsi a stomaco vuoto”, edito da Gelsorosso, è appena arrivato in libreria “Amore quanto basta”, il secondo volume della serie dedicata alla dottoressa Francesca R. Pepe, giovane nutrizionista in carriera, alle prese con il calcolo delle calorie e con il peso dei sentimenti. Anche in questo capitolo delle vicende della bella professionista, con toni ironici e da commedia romantica, si parla di amore, amicizia e di rapporti familiari, di femminismo 2.0 e di autodeterminazione, con personaggi vecchi e nuovi che coloreranno le pagine del libro. E se la prima parte delle vicende di Francesca ha rallegrato le vacanze estive di moltissime lettrici e lettori, Amore quanto basta sarà la lettura perfetta per il Natale 2025.

Il libro

Continuano le avventure della dottoressa Francesca R. Pepe, giovane nutrizionista amata e temuta da chi sogna di rimettersi in forma.

Volitiva, determinata, molto bella e al tempo stesso un po’ insicura, ha costruito la sua carriera con impegno e costanza.

Il suo studio – gestito con successo insieme all’insostituibile segretaria Erminia – è ormai un punto di riferimento per pazienti di ogni tipo: organizzatrici di eventi à la page, influencer seguitissime e celebri chef. Tutti ricorrono a lei, tutti sono pronti a sottoporsi al temuto “ciotolone”, un tristissimo passato di verdure diventato quasi leggenda.

Intanto, nella vita privata, Francesca è sempre impegnata a gestire la sua affettuosa ma invadente madre, la sua migliore amica Fiorella – che non ha alcuna simpatia per le diete – e un nuovo “dolce” vicino.

Tra la passione mai sopita per Lucio, che le ha fatto perdere la testa in un giorno di primavera sul mare, ex che non si rassegnano e una bambina da conquistare, questa volta l’affascinante nutrizionista si troverà davanti a una nuova consapevolezza: in amore la perfezione non esiste, esistono soltanto le leggi del cuore, che superano età, peso e qualsiasi altra misura con cui siamo abituati a leggere la realtà.

Alessandra Colucci, (Bari, 1974) è giornalista e ha iniziato la carriera nel 1996, diventando professionista nel febbraio 2001. Negli anni, ha lavorato per i quotidiani «Roma», «Leggo», «Nuovo Quotidiano di Puglia», «EPolis» e «La Gazzetta del Mezzogiorno», scrivendo prevalentemente di politica locale e nazionale e occupandosi anche di uffici stampa. È una degli autori del volume Bari, la cultura nella piazza mediterranea (Edizioni del Roma) e ha firmato le note di cronaca dei volumi Siamo da serie A e A Fitto il paradiso (Mario Adda Editore). Per Gelsorosso ha scritto il libro di costume L’Anno scorso andava il rosso (2015) e ha partecipato alla raccolta di racconti Futuro anteriore (2021). Dopo il debutto con Innamorarsi a stomaco vuoto (2025), Amore quanto basta è il suo secondo romanzo.