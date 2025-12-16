GIOVEDì, 18 DICEMBRE 2025
Addio a Ettore Bucciero, camera ardente alla Città metropolitana di Bari

Aveva 87 anni

Pubblicato da: redazione | Mar, 16 Dicembre 2025 - 12:20
601345490_2280131009173924_5530706291334510824_n
  • 2 min
Sarà allestita, nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.30, nella Sala Consiliare del Palazzo della Città Metropolitana di Bari, la camera ardente del senatore Ettore Bucciero, scomparso ieri a Bari. Bucciero, classe 1938, senatore del MSI-AN dal 1994 al 2006, avvocato, è stato anche consigliere provinciale dal 1970 al 1975, distinguendosi per un lungo e coerente impegno politico e istituzionale.
La camera ardente sarà aperta al pubblico oggi dalle ore 15.30 alle ore 20.30 e domani, mercoledì 17 dicembre, dalle ore 8.30 alle ore 10.30, per consentire a cittadini, rappresentanti istituzionali e amici di rendere omaggio a una figura che ha segnato la vita politica barese.
«La città di Bari saluta con commozione Ettore Bucciero, protagonista di una stagione significativa della vita politica e istituzionale del nostro Paese – dichiara il sindaco metropolitano, Vito LeccesePur nella diversità di opinioni e di visione della città, ho sempre apprezzato il suo modo di interpretare il mandato parlamentare con coerenza e rigore morale. Nel suo lungo impegno pubblico ha saputo rappresentare il territorio con dedizione, rigore e coerenza, interpretando la politica come servizio e assumendosi, nei diversi ruoli ricoperti, la responsabilità delle scelte e del confronto. Ospitare la camera ardente nel Palazzo della Provincia di Bari, dove Ettore Bucciero ha ricoperto il ruolo di consigliere, assume un valore che va oltre il protocollo. È un gesto carico di significato istituzionale e affettivo: una corrispondenza di amorosi sensi tra le istituzioni e la comunità, tra un amministratore e il territorio che ha servito per tanti anni con onore, passione e senso del dovere. A mio nome e dell’intera comunità metropolitana esprimo il più sincero cordoglio alla moglie Gigliola, alla figlia Ambra e a tutti i familiari, condividendo il dolore per una perdita che appartiene non solo agli affetti più cari, ma alla storia politica di questa città».
