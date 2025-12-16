MARTEDì, 16 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,848 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
85,848 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Lega a Bari: “Definanziamento Pinqua di San Pio causato dagli errori del Comune”

Il ministro ha poi deciso di revocare il definanziamento: "Questo è un regalo per la città"

Pubblicato da: redazione | Mar, 16 Dicembre 2025 - 12:37
WhatsApp Image 2025-12-16 at 11.45.16
  • 55 sec

“Questo è un regalo per la città”. Con queste parole i consiglieri comunali baresi della Lega, Giuseppe Carrieri e Fabio Romito, hanno definito il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che restituisce alla città 15 milioni di euro del Pnrr impegnati nella riqualificazione, e nella costruzione di 68 unità abitative di edilizia residenziale pubblica, del quartiere San Pio. Il provvedimento sul Pinqua di San Pio è arrivato ieri, stamattina il decreto è stato presentato dai due consiglieri. “Questa – ha detto Romito – è la dimostrazione di come la buona politica possa aiutare la comunità. Il decreto del Mit dà evidenza degli errori commessi dal Comune, a causa dei quali è arrivato lo stop al finanziamento, adesso revocato”.

Romito ricorda che “gli errori sono stati molteplici. Lo scorso 9 luglio il ministero aveva scritto al Comune rispetto all’intendimento di procedere con la revoca del finanziamento a causa dei ritardi sull’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti necessarie per mantenere i fondi. Il Comune ha risposto soltanto a fine settembre, quindi la revoca era legittima perché sul portale Regis non erano stati caricati per tempo i documenti. Nonostante questo il ministro Salvini ha ascoltato il territorio che gli ha rappresentato la necessità di salvare questi soldi”. Carrieri ha ribadito che “l’intervento su San Pio risale al 2021, non erano stati rispettati i target, una cosa successa anche in altre città italiane. Qui però qualcuno si è assunto la responsabilità di fare qualcosa”

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, l’orchestra dei giovani talenti pugliesi...

Dicembre ricco di appuntamenti per AYSO Orchestra, l’ensemble di giovani talenti...
- 16 Dicembre 2025
Cultura

A Fasano tutto pronto per “Fermenti...

È tutto pronto a Fasano per la quarta edizione di “Fermenti...
- 16 Dicembre 2025
Cronaca

Bitritto, non si ferma al posto...

I Carabinieri della Stazione di Bitritto, con il supporto della Sezione...
- 16 Dicembre 2025
Segnalato da voi

Bari, volontari in azione a Triggiano:...

Un intervento di rigenerazione urbana ha restituito decoro e colore al...
- 16 Dicembre 2025