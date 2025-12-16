Bari, la riqualificazione in via Manzoni procede: in corso la posa del basolato sul primo isolato

Nell’ambito dei lavori di riqualificazione di via Manzoni, come annunciato negli scorsi giorni, sono in corso da ieri sul primo isolato interessato dal cantiere (tra corso Italia e via Rossani) le operazioni di posa delle basole di pietra lavica. La scorsa settimana, infatti, sullo stesso tratto di strada è stata completata la realizzazione del pacchetto della sottostruttura propedeutico alla posa delle basole.

Attualmente sono tre gli isolati su cui sono contestualmente attive le lavorazioni, comprese nel tratto di via Manzoni tra corso Italia e via Garruba. Sul primo isolato è cominciata la posa delle basole, come da modalità concordata con la Sovrintendenza, la cui conclusione è prevista entro Natale.

Sul secondo isolato, invece, Retegas ha oggi terminato gli interventi di rifacimento dei sottoservizi e, a partire da giovedì, sarà predisposto lo strato di fondazione in misto granulometrico stabilizzato, per poi posizionare la rete di rinforzo in TNT con Geogriglia, propedeutica all’arrivo delle basole. Per quanto riguarda il secondo isolato, il termine dei lavori sul basolato è previsto per fine anno.

Al completamento dei lavori sui sottoservizi di Retegas sul terzo isolato, attualmente in corso, si procederà replicando le medesime operazioni anche sulla porzione di strada a seguire.

Per ogni isolato, una volta completato il posizionamento delle basole laviche nella parte centrale, la zona potrà essere percorribile dai pedoni. Le attività dell’impresa si concentreranno, quindi, sulla seconda fase, che interesserà invece il rifacimento dei marciapiedi laterali per portare a quota unica la nuova strada pedonale, sempre garantendo l’accesso alle case, alle attività commerciali e alle scuole.