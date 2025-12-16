Traffico natalizio nel centro di Bari: il capolinea della navetta B in piazza Eroi del Mare

In previsione dell’aumento dei flussi veicolari e del transito pedonale nel centro cittadino nel corso delle festività natalizie, al fine di decongestionare il traffico ed evitare rallentamenti dei bus, l’amministrazione comunale, in accordo con Amtab, rende noto che da domani, mercoledì 17 dicembre 2025, e sino a fine servizio di domenica 11 gennaio 2026, la navetta “B” effettuerà il capolinea in piazza Eroi del Mare.
La navetta “B” effettuerà, dunque, il percorso di seguito indicato.
In partenza da piazza Eroi del Mare: i bus svolteranno a destra per corso Cavour, a destra per lungomare Di Crollalanza, lungomare Nazario Sauro, lungomare Perotti, corso Trieste, via Ballestrero, corso Trieste (area di sosta Pane Pomodoro); lungomare Nazario Sauro, lungomare di Crollalanza, piazza Eroi del Mare capolinea (non raggiungeranno piazza Massari/corso Vittorio Emanuele).
Verrà istituita una fermata/capolinea provvisoria in piazza Eroi del Mare (ex capolinea linee 1 e 4).