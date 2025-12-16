MARTEDì, 16 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,848 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
85,848 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Traffico natalizio nel centro di Bari: il capolinea della navetta B in piazza Eroi del Mare

Da domani

Pubblicato da: redazione | Mar, 16 Dicembre 2025 - 19:19
Bus amtab
  • 11 sec

In previsione dell’aumento dei flussi veicolari e del transito pedonale nel centro cittadino nel corso delle festività natalizie, al fine di decongestionare il traffico ed evitare rallentamenti dei bus, l’amministrazione comunale, in accordo con Amtab, rende noto che da domani, mercoledì 17 dicembre 2025, e sino a fine servizio di domenica 11 gennaio 2026, la navetta “B” effettuerà il capolinea in piazza Eroi del Mare.

La navetta “B” effettuerà, dunque, il percorso di seguito indicato.

In partenza da piazza Eroi del Mare: i bus svolteranno a destra per corso Cavour, a destra per lungomare Di Crollalanza, lungomare Nazario Sauro, lungomare Perotti, corso Trieste, via Ballestrero, corso Trieste (area di sosta Pane Pomodoro); lungomare Nazario Sauro, lungomare di Crollalanza, piazza Eroi del Mare capolinea (non raggiungeranno piazza Massari/corso Vittorio Emanuele).

Verrà istituita una fermata/capolinea provvisoria in piazza Eroi del Mare (ex capolinea linee 1 e 4).

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, l’orchestra dei giovani talenti pugliesi...

Dicembre ricco di appuntamenti per AYSO Orchestra, l’ensemble di giovani talenti...
- 16 Dicembre 2025
Cultura

A Fasano tutto pronto per “Fermenti...

È tutto pronto a Fasano per la quarta edizione di “Fermenti...
- 16 Dicembre 2025
Cronaca

Bitritto, non si ferma al posto...

I Carabinieri della Stazione di Bitritto, con il supporto della Sezione...
- 16 Dicembre 2025
Segnalato da voi

Bari, volontari in azione a Triggiano:...

Un intervento di rigenerazione urbana ha restituito decoro e colore al...
- 16 Dicembre 2025