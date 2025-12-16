Luca Scandale riceve il premio “Excellence Pugliesi” per il turismo

Luca Scandale, commissario dell’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione, oggi 16 dicembre è fra coloro che verranno insigniti del prestigioso riconoscimento “Excellence Pugliesi”, dedicato ai pugliesi che si sono distinti in Italia e nel mondo. La consegna avverrà a Roma, dalle ore 13 alle ore 14, nella Sala Stampa della Camera dei Deputati.

Il premio è ospitato dall’On. Christian Di Sanzo, Deputato eletto nella ripartizione Nord e Centro America, ed è organizzato dall’Associazione OLL MUVI con l’impegno appassionato di Roberto Pansini, founder di tale Associazione (e di “Excellence Pugliesi”), iscritta all’Albo dei Pugliesi nel Mondo della Regione Puglia, in collaborazione con CIM Confederazione Italiani nel Mondo, Delegazione Puglia.

I premiati della sesta edizione appartengono al mondo dell’imprenditoria, del sociale e terzo settore, del turismo e ospitalità, dell’arte culinaria e tradizioni gastronomiche, della cultura, creatività e innovazione.

Per il settore turismo e ospitalità, la motivazione del riconoscimento “Excellence Pugliesi” al commissario di Pugliapromozione è la seguente:

– “Luca Scandale, 50 anni, economista, master in Management all’Erasmus University Rotterdam, dottore di ricerca in Economia della Cultura ha svolto, inoltre, periodi di ricerca a Vrije University Brussel e all’Universidad Autonoma Barcelona. Per oltre dieci anni ha insegnato Economia Regionale e Marketing del Turismo nelle università pugliesi e, dal 2016, ha coordinato il piano strategico del Turismo Puglia365. Dal 2021 è direttore generale, oggi commissario, dell’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione.

– Durante questi anni la Puglia è stata la seconda regione italiana come tasso di crescita turistica e si è andata affermando in campo internazionale come brand riconosciuto.

– Secondo i dati più recenti sugli effetti delle strategie messe in campo dal nostro premiato di oggi, Luca Scandale, è che hanno portato ad una destagionalizzazione del turismo in Puglia diventata ormai non più solo destinazione balneare, ma che ha allungato la stagione turistica da marzo a novembre.

– La sua Governance regionale secondo un sondaggio tra 600 operatori e sindaci del settore svolto nel 2024 è apprezzata da circa l’80% degli intervistati. In questi anni secondo Bankitalia la spesa straniera dei turisti in Puglia ha superato il miliardo e settecento milioni.

A Luca Scandale il premio “Excellence Pugliesi” nel settore turismo anche per le qualità umane e professionali dimostrate attraverso un lavoro costante e la disponibilità al dialogo con tutti gli stakeholder del settore. In particolare, tra gli altri aspetti, ci piace ricordare la sua costante attenzione ai “Pugliesi nel Mondo “che la nostra associazione rappresenta e con cui Scandale ha sempre collaborato, credendo fin dall’inizio nella sinergia con i nostri cittadini che vivono all’estero.