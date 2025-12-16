MARTEDì, 16 DICEMBRE 2025
Meteo, dopo l’anticiclone arriva un’ondata di maltempo

Pioggia su parte delle regioni ed il ritorno della neve sulle Alpi

Pubblicato da: redazione | Mar, 16 Dicembre 2025 - 14:46
Dopo gli effetti della presenza dell’anticiclone, questa settimana l’Italia avrà a che fare con una nuova ondata di maltempo che porterà piogge ma anche neve. Infatti avremo un fronte perturbato proveniente dal Regno Unito e allo stesso tempo l’alta pressione, che ci ha interessato nei giorni passati, si sposterà verso oriente lasciando libero spazio a nuvolosità e precipitazioni. Lo spiega il team Giuliacci.

L’apice di questa ondata di maltempo
Nelle giornate di oggi e mercoledì 17 dicembre il maltempo darà il meglio con fenomeni che interesseranno le regioni orientali italiane. Piogge intense sulla Sicilia, sulle regioni tirreniche del Centro e sul Nord-Ovest. Si segnala la Liguria dove le piogge saranno anche insistenti. Progressivamente si sposterà anche sul versante Est della penisola ma con precipitazioni meno intense. Sull’arco alpino avremo il ritorno della neve a partire dagli 800/1000 metri.

Maltempo anche nel fine settimana
Nella giornata di giovedì 18 dicembre, spiega ancora il team Giuliacci, il maltempo abbandonerà momentaneamente l’Italia mantenendo però cieli nuvolosi e presenza di nebbia sulle regioni settentrionali.

Il ciclone si allontanerà in un primo momento dalla nostra penisola ma durante il fine settimana risalirà verso la Sicilia e la Calabria con precipitazioni che potranno raggiungere anche il Nord-Ovest.

