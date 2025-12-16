Negozi di vicinato in crisi a Bari. L’appello Confcommercio: “Scegliete commercio locale”

Confcommercio Bari-Bat rivolge un appello ai cittadini affinché, in occasione delle festività natalizie, scelgano di sostenere il commercio locale, cuore pulsante dell’economia e della vita sociale dei territori. Il periodo natalizio rappresenta infatti un momento decisivo per migliaia di piccole e medie imprese che, nonostante le difficoltà legate all’aumento dei costi e alla contrazione dei consumi, continuano a garantire occupazione, servizi e presidio urbano.

Secondo le stime di Confcommercio, i consumi natalizi mostrano segnali di cauta ripresa, ma restano fortemente condizionati dall’attenzione delle famiglie alla spesa. In questo contesto, orientare gli acquisti verso i negozi di prossimità significa non solo compiere una scelta economica consapevole, ma anche contribuire alla vitalità dei centri cittadini, alla sicurezza delle strade e alla qualità dell’offerta commerciale.

“Il commercio di vicinato offre un valore aggiunto che va oltre il prodotto: competenza, rapporto diretto con il cliente, qualità, assistenza e attenzione alle esigenze del territorio. Acquistare sotto casa vuol dire rafforzare un sistema che crea relazioni, sostiene l’artigianato, valorizza le eccellenze locali e contrasta la desertificazione commerciale”, commenta il presidente Vito D’Ingeo.

La spesa media per famiglia raggiungerà così quota 1.964 euro, 53 euro in più rispetto allo scorso anno. Questo maggiore margine di consumo però non si tradurrà in un forte aumento del budget per i regali di Natale, che resterà sostanzialmente stabile: 211 euro pro capite contro i 210 del 2024. La vera novità è l’orientamento degli italiani a concedersi più spesso piccoli piaceri personali. Tra le priorità emergono l’acquisto di elettrodomestici, le uscite al ristorante, le serate a teatro o al cinema, le visite ai musei e una maggiore attenzione al benessere.

Confcommercio Bari-Bat sottolinea come ogni acquisto effettuato nei negozi locali generi un impatto positivo sull’economia del territorio: “Attiva un circolo virtuoso che favorisce l’occupazione e la tenuta del tessuto imprenditoriale. Per questo l’associazione assieme alle amministrazioni, alle istituzioni e alla cittadinanza sta facendo squadra a sostegno di iniziative che incentivino lo shopping di prossimità durante le festività”, conclude il presidente.

Scegliere il commercio locale a Natale significa investire nel futuro delle nostre città, sostenere chi ogni giorno alza la saracinesca e contribuire a mantenere vivi i quartieri e le comunità.