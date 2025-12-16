MARTEDì, 16 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,848 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
85,848 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Tangenti in cambio di appalti alla Asl di Bari, due condanne e 8 patteggiamenti

Fra i 5 anni e i 2 anni e mezzo di reclusione per ex funzionari e imprenditori

Pubblicato da: redazione | Mar, 16 Dicembre 2025 - 18:09
tribunale
  • 2 min

Il gup del Tribunale di Bari Valeria Isabella Valenzi ha condannato alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione l’ex funzionaria della Asl di Bari Concetta Sciannimanico, ritenuta responsabile di associazione per delinquere, in qualità di partecipe e non di organizzatrice come contestato dalla Procura, e di un episodio di corruzione.

La vicenda è quella relativa ad un presunto giro di tangenti nella Asl di Bari – pagate in denaro, regali e ristrutturazioni – in cambio di affidamenti e appalti, tra cui i lavori al reparto dei detenuti ricoverati nell’ospedale San Paolo e la ‘Casa della Salute’ di Giovinazzo.
Al termine del processo celebrato con il rito abbreviato, la giudice ha condannato l’altro imputato, Giuseppe Rucci, consulente di una società di prodotti medicali, alla pena di 3 anni di reclusione. Nel processo si erano costituiti parti civili Regione Puglia e Asl di Bari, che gli imputati dovranno risarcire dei danni da quantificare in un procedimento civile.

Il gup ha inoltre disposto la restituzione all’imputata Sciannimanico di molte delle borse di lusso che le erano state sequestrate, avendo dimostrato la difesa, rappresentata dall’avvocato Gaetano Sassanelli, che erano state acquistate online, anche su siti di commercializzazione di oggetti usati, con redditi leciti. È stato, infine, ratificato il patteggiamento degli altri otto imputati: 5 anni di reclusione, oltre multe e confische per i due ex funzionari Asl Nicola Sansolini e Nicola Iacobellis; 3 anni per Paola Andriani, moglie di Iacobellis; fra i 3 anni e 8 mesi e i 2 anni e 6 mesi di reclusione per i cinque imprenditori coinvolti (Giovanni Crisanti, 3 anni e 8 mesi; Ignazio Gadaleta, 3 anni; Nicola Murgolo, 2 anni e 8 mesi; Nicola Minafra, 3 anni e 3 mesi; Cataldo Perrone, 2 anni e 6 mesi).

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, l’orchestra dei giovani talenti pugliesi...

Dicembre ricco di appuntamenti per AYSO Orchestra, l’ensemble di giovani talenti...
- 16 Dicembre 2025
Cultura

A Fasano tutto pronto per “Fermenti...

È tutto pronto a Fasano per la quarta edizione di “Fermenti...
- 16 Dicembre 2025
Cronaca

Bitritto, non si ferma al posto...

I Carabinieri della Stazione di Bitritto, con il supporto della Sezione...
- 16 Dicembre 2025
Segnalato da voi

Bari, volontari in azione a Triggiano:...

Un intervento di rigenerazione urbana ha restituito decoro e colore al...
- 16 Dicembre 2025