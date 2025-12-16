Bari, l’orchestra dei giovani talenti pugliesi vola a Bruxelles per un concerto

Dicembre ricco di appuntamenti per AYSO Orchestra, l’ensemble di giovani talenti pugliesi e italiani che quest’anno si è ampliato fino a raggiungere 70 musicisti, includendo anche nuove presenze internazionali. Il primo evento è in programma il 18 dicembre 2025 a Bruxelles, dove l’ensemble AYSO Young Soloists sarà ospite dell’Istituto Italiano di Cultura. Diretto da Teresa Satalino, con Ludovica Aurelia Fanelli al violino solista, il gruppo porterà in Europa l’energia e la qualità delle nuove generazioni di musicisti italiani. AYSO Young Soloists rappresenta lo spin-off di AYSO Orchestra e ha già calcato palcoscenici di rilievo internazionale, ottenendo riconoscimenti in importanti festival e collaborando con Istituti Italiani di Cultura e Ambasciate italiane a Praga, Vienna e Parigi, oltre a esibirsi presso la sede UNESCO nella capitale francese.

Il secondo appuntamento è fissato per venerdì 20 dicembre alle ore 20, al Kursaal Santalucia di Bari, dove l’ensemble aprirà una serata speciale dedicata alle musiche di Natale. Nel corso dell’evento sarà presentata in anteprima la proiezione del film “Ensemble!”, realizzato da Paola Verardi e Barbara Rigon e dedicato all’esperienza di AYSO Orchestra.

Il docufilm racconta non solo i successi artistici dell’orchestra, ma anche il lato umano del progetto, accompagnando lo spettatore dietro le quinte del tour estivo: dalle prove ai viaggi, dalle emozioni condivise alla crescita collettiva dei giovani musicisti. Il racconto culmina nella vittoria del Golden Award al World Orchestra Festival di Vienna, riconoscimento che ha consacrato AYSO tra le eccellenze giovanili europee. L’ingresso alla serata del 20 dicembre è libero fino a esaurimento posti. Le prenotazioni sono aperte fino al 18 dicembre scrivendo all’indirizzo produzione@orchestracademy.it

.