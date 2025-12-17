Bari si prepara alla DJ Ten tra corsa e musica

La primavera a Bari si prepara a partire con ritmo e adrenalina grazie alla DJ Ten, la corsa non competitiva che unisce sport, musica e divertimento per le vie della città. L’appuntamento con l’edizione 2026 è fissato per il 19 aprile e le iscrizioni sono già aperte sia per la 5 km che per la 10 km.

La DJ Ten non è una novità per Bari: la città ha ospitato diverse edizioni in passato, diventando un punto fermo del calendario nazionale di questa manifestazione. L’evento è unico perché combina il percorso podistico con l’atmosfera dei dj set, che accompagnano i partecipanti a ritmo di musica, rendendo ogni chilometro un momento di festa collettiva.

Le iscrizioni possono essere effettuate online, garantendo a tutti la possibilità di partecipare in sicurezza e senza stress. Per iscriversi, basta seguire il link ufficiale dedicato all’edizione barese: https://deejayten.deejay.it/bari/iscrizioni_bari/﻿