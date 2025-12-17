Capodanno in piazza a Bari: le limitazioni alla sosta e al traffico

Bari si prepara al tradizionale Capodanno in musica in piazza Libertà, con un allestimento che interesserà gran parte del centro e delle strade limitrofe. Per consentire l’installazione del palcoscenico e delle strutture dell’evento, la Polizia Locale ha disposto una serie di limitazioni alla circolazione e alla sosta, in vigore a partire dal 20 dicembre fino al termine dello smontaggio, previsto per il 4 gennaio 2026.

Dalle ore 21 del 20 dicembre è vietata la sosta su piazza Libertà, sul lato prospiciente piazza Massari, su corso Vittorio Emanuele II tra via Marchese di Montrone e via Andrea da Bari, su strada Palazzo dell’Intendenza e su piazza Massari, con alcune deroghe per i veicoli della Prefettura e degli organizzatori.

Dal 21 dicembre fino al 2 gennaio, via Cairoli sarà chiusa al transito tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II, mentre corso Vittorio Emanuele II vedrà modifiche alla circolazione con doppio senso su alcune corsie, senso unico su parte del parcheggio di piazza Libertà e direzioni obbligatorie verso piazza Massari.

Dal 26 dicembre al 2 gennaio, il divieto di sosta si estenderà a piazza Libertà, via Cairoli, via Andrea da Bari e via Piccinni, con fermate bus sospese in alcuni tratti. Nei giorni precedenti il 31 dicembre saranno vietati anche il transito su piazza Libertà, corso Vittorio Emanuele II e piazza Massari.

Il 31 dicembre, dalle prime ore del mattino fino alla notte di Capodanno, la zona centrale vedrà divieti di sosta e transito estesi a corso Vittorio Emanuele II, piazza Massari, via Marchese di Montrone, via Melo, via B. Petrone, corso Cavour, strada Palazzo dell’Intendenza, via Boemondo, via Piccinni, corso sen. De Tullio, via De Rossi, via Bonazzi e altre strade limitrofe, con deroghe per residenti, frontisti e mezzi autorizzati dell’organizzazione.

Sempre nella giornata del 31 dicembre saranno previste aree di sosta riservate ai taxi e ai veicoli al servizio di persone con disabilità, mentre alcune strade del lungomare e del centro storico saranno chiuse al traffico, eccezion fatta per gli autobus AMTAB e per i residenti.

Dal 3 al 4 gennaio sarà ripristinata la circolazione con divieti mirati su corso Vittorio Emanuele II e sensi unici temporanei su piazza Libertà, mantenendo alcune delle misure già attive per la sicurezza e la gestione del traffico.

Dalle restrizioni sono esclusi i mezzi dell’organizzazione muniti di contrassegno, i veicoli dei soccorsi e delle Forze dell’Ordine, oltre ai mezzi AMIU per la raccolta rifiuti previo coordinamento con la Polizia Locale. I Vigili del Fuoco avranno postazioni dedicate in via Andrea da Bari e piazza Massari, mentre i mezzi pubblici dovranno comunicare percorsi alternativi agli utenti.

Tutti i provvedimenti amministrativi che contrastano con questa ordinanza sono temporaneamente sospesi, garantendo così un flusso organizzato del traffico e la sicurezza dei cittadini durante le festività e lo svolgimento dell’evento.﻿