Natale nel Municipio V: Palese e Santo Spirito tra magia e spettacoli

Nei Municipi di Bari ﻿il Natale si accende di musica, colori e magia con una serie di eventi pensati per grandi e piccini. Non fa eccezione il Municipio V che si trasformerà in un vero e proprio villaggio festivo. Dal 20 dicembre al 6 gennaio 2026, scuole, piazze e parrocchie dei quartieri di Palese, Santo Spirito e San Pio ospiteranno spettacoli, laboratori e momenti di aggregazione grazie all’iniziativa “Natale insieme al Municipio V”, promossa dal Municipio e organizzata dall’associazione socioeducativa e culturale Cucciolo.

L’apertura ufficiale è affidata all’auditorium “Marco Polo” del 27° Circolo Didattico di Palese, sabato 20 dicembre dalle ore 18, con l’esibizione del Mago Rasul e a seguire, alle 19, il cabaret show di Piero De Lucia e Lucia Coppola. Una partenza all’insegna di magia e risate pensata per le famiglie, che proseguirà nei giorni successivi con attività creative, letture animate, parate di mascotte e laboratori manuali artistici, tutti dedicati ai più piccoli.

Domenica 21 dicembre la festa si sposta in Piazza dei Mille a Santo Spirito con mercatini artigianali, spettacoli di burattini, laboratori creativi e l’esibizione folk dei “Cantastorie del Sud”. Martedì 23 dicembre, sempre a Santo Spirito, spazio alla musica con il concerto gospel “Black and Blues” e le canzoni natalizie della “Fourzone Company”. Domenica 28 dicembre sarà Palese, in Piazza Magrini, a ospitare mercatini natalizi e artisti di strada, mentre martedì 6 gennaio la chiusura è affidata alla Parrocchia Natività di Nostro Signore a San Pio, con musica dal vivo e animazione per tutte le età.

“Il Natale è la festa che unisce e aggrega tutta la famiglia – sottolinea la presidente Maristella Morisco – e, con questo spirito, il Municipio, insieme all’associazione Cucciolo, vincitrice del bando municipale sulla cultura, organizza una serie di eventi che coinvolgono grandi e bambini, che sono i veri protagonisti di queste feste. Un Natale nel segno dell’inclusione, della solidarietà e della generosità, con momenti di aggregazione all’aperto, come mercatini e attività ludiche, in sintonia con la sperimentazione avviata nel nostro municipio sulle pedonalizzazioni, che desidera incentivare mobilità dolce e aggregazioni all’aperto”.

Anche la Commissione Cultura, insieme al presidente Maiorano, ha voluto che l’iniziativa toccasse tutti i quartieri del Municipio V: “Abbiamo cercato di coinvolgere tutto il territorio e le nostre parrocchie, affinché nel nostro Municipio ci sia un canto unico che coinvolga tutti. Ringrazio con affetto, infine, le tante associazioni attive e presenti sul territorio, che rendono unico il nostro lungomare e i nostri quartieri, per esempio con il Babbo Natale marinaro, che arriva ogni anno grazie all’impegno dei Marinai di Santo Spirito”.

Con “Natale insieme al Municipio V” Bari si prepara a vivere un periodo festivo ricco di momenti condivisi, tra tradizione, animazione e creatività, puntando su aggregazione, sorrisi e magia per bambini e famiglie.