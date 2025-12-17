MERCOLEDì, 17 DICEMBRE 2025
Tradito dal forte odore: nascondeva droga nel cortile di casa. Arresto nel Tarantino

Per un valore di circa 70 mila euro

Pubblicato da: redazione | Mer, 17 Dicembre 2025 - 17:00
Carabinieri
  • 18 sec

Sette chili di marijuana nascosti tra garage e cortile di un’abitazione sono stati scoperti dai carabinieri di Taranto che hanno arrestato un 51enne. Il sequestro è scattato dopo un controllo su strada effettuato lungo la litoranea salentina, nel territorio di Leporano.

Durante le verifiche su un’auto, i militari hanno percepito un odore riconducibile alla sostanza stupefacente. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire un primo quantitativo di marijuana, circostanza che ha portato all’estensione degli accertamenti all’abitazione dell’uomo.

Nel cortile i carabinieri hanno trovato una pianta di marijuana alta circa due metri, già sradicata, mentre nel garage sono stati scoperti rami messi ad essiccare e diversi contenitori con infiorescenze. Parte della droga era conservata in secchi e barattoli di vetro. Sequestrato anche un bilancino di precisione. Secondo una stima dei carabinieri, la sostanza, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto garantire introiti superiori ai 70mila euro. Su disposizione del pubblico ministero di turno, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

