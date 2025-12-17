MERCOLEDì, 17 DICEMBRE 2025
Tragico incidente tra Ruvo di Puglia e Corato, un ciclista perde la vita

Sul posto è giunto il personale del 118, ma per il ciclista non c’era più nulla da fare

Pubblicato da: redazione | Mer, 17 Dicembre 2025 - 20:19
ambulanza 118
  • 36 sec

Tragedia sulle strade del Barese nel tardo pomeriggio di oggi. Un ciclista è stato travolto da un’auto lungo la provinciale che collega Ruvo di Puglia a Corato, perdendo la vita sul colpo. La vittima, un uomo di circa 30 anni di nazionalità straniera, stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro presso un’azienda ortofrutticola di Bisceglie.

Secondo quanto ricostruito, il giovane viaggiava in direzione Corato quando la sua bicicletta è stata urtata da una Fiat 500 guidata da una donna di 45 anni residente a Corato. La conducente si è immediatamente fermata e ha chiamato i soccorsi. ﻿Sul posto è giunto il personale del 118, ma per il ciclista non c’era più nulla da fare.
﻿
Gli agenti della Polizia locale di Ruvo di Puglia hanno avviato i rilievi per accertare le dinamiche dell’incidente e stabilire le responsabilità. Al momento, le autorità stanno lavorando per chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto.

Un testimone ha raccontato: “È stato tutto molto veloce, il ragazzo stava tornando a casa dal lavoro. Non ci si può credere che una cosa del genere accada così, senza preavviso”. La comunità locale è sotto shock per l’accaduto, mentre le forze dell’ordine continuano le verifiche.

