Tragico incidente tra Ruvo di Puglia e Corato, un ciclista perde la vita

Tragedia sulle strade del Barese nel tardo pomeriggio di oggi. Un ciclista è stato travolto da un’auto lungo la provinciale che collega Ruvo di Puglia a Corato, perdendo la vita sul colpo. La vittima, un uomo di circa 30 anni di nazionalità straniera, stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro presso un’azienda ortofrutticola di Bisceglie.

Secondo quanto ricostruito, il giovane viaggiava in direzione Corato quando la sua bicicletta è stata urtata da una Fiat 500 guidata da una donna di 45 anni residente a Corato. La conducente si è immediatamente fermata e ha chiamato i soccorsi. ﻿Sul posto è giunto il personale del 118, ma per il ciclista non c’era più nulla da fare.

Gli agenti della Polizia locale di Ruvo di Puglia hanno avviato i rilievi per accertare le dinamiche dell’incidente e stabilire le responsabilità. Al momento, le autorità stanno lavorando per chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto.

Un testimone ha raccontato: “È stato tutto molto veloce, il ragazzo stava tornando a casa dal lavoro. Non ci si può credere che una cosa del genere accada così, senza preavviso”. La comunità locale è sotto shock per l’accaduto, mentre le forze dell’ordine continuano le verifiche.