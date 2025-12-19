Teatri di Bari: presentata l’Agenda 2026 tra spettacoli, formazione e nuove generazioni

La stagione teatrale 2026 di Teatri di Bari si racconta in un formato agile e portatile: l’Agenda 2026, che raccoglie non solo il calendario degli spettacoli, ma anche i progetti formativi, le iniziative solidali e le attività premiate a livello nazionale. Una guida culturale pensata per chi ama vivere il teatro come esperienza quotidiana, con uno sguardo speciale rivolto ai più giovani.

I quattro spazi principali – il Teatro Kismet di Bari, il Teatro Radar di Monopoli, La Cittadella degli Artisti di Molfetta e la Sala Prove all’interno dell’Istituto Penale per i Minorenni ‘N. Fornelli’ – diventano così protagonisti di una programmazione variegata che unisce spettacoli, laboratori, musica, danza e cinema. In particolare, la Sala Prove conferma il suo ruolo di laboratorio creativo, con la compagnia formata dai giovani detenuti attori, a testimonianza di come il teatro possa essere strumento di inclusione e formazione.

Anche per il 2026, l’Agenda apre con le parole di un talento under 35 selezionato tramite il contest letterario/drammaturgico “2026 battute per un anno di teatro”. Il vincitore di quest’anno è il 29enne Davide Sgamma di Barletta, che racconta: “Sono molto contento di aver vinto questo contest perché la scrittura mi appassiona molto, ma anche perché considero il Teatro Kismet un po’ la mia prima casa teatrale, poiché prima di diplomarmi all’Accademia dell’Inda di Siracusa ho condiviso un lungo percorso con questo teatro, grazie alla collaborazione con il regista Lello Tedeschi, partecipando a svariati laboratori teatrali e facendo parte della Compagnia della Sala Prove all’interno dell’IPM di Bari”. Secondo e terzo classificato sono Cristian Benedetto di Bari e la barese Lucia Avitto, rispettivamente. Ai vincitori saranno offerti abbonamenti per le stagioni del Teatro Kismet, del Teatro Radar e della Cittadella degli Artisti.

Non mancano i ringraziamenti ai sostenitori della cooperativa Teatri di Bari: aziende e partner che, anche attraverso l’Art Bonus, contribuiscono a mantenere viva e accessibile la cultura nella regione. Planetek Italia, Progeva, Serveco, SudSistemi e molti altri hanno scelto di affiancare l’Agenda 2026, dando concretezza a una rete culturale che unisce pubblico e privato in nome del teatro e dell’arte per tutti.﻿