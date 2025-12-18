GIOVEDì, 18 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,895 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
85,895 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, omicidio Vasienti al San Paolo: svolta nelle indagini

Il suo corpo fu trovato nel 2016 e in un primo momento si era pensato al suicidio

Pubblicato da: redazione | Gio, 18 Dicembre 2025 - 10:46
polizia
  • 0 sec

Svolta nelle indagini per la morte del 44enne Nicola Vasienti, pregiudicato ritenuto vicino al clan Strisciuglio, che fu trovato morto il 16 novembre del 2016 nella sua abitazione nel rione San Paolo. In un primo momento si ipotizzò il suicidio, ma poi la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio. Ed oggi si è proceduto all’arresto dei presunti responsabili.

Vasienti era ai domiciliari quando morì: l’abitazione  era chiusa dall’interno, ma una finestra era aperta. Questo dettaglio fu notato dagli agenti.

Il cadavere di Vasienti fu trovato sul pavimento con evidenti segni di soffocamento dovuti apparentemente all’impiccagione avvenuta con un lenzuolo attaccato ad un bastone appendiabiti dell’armadio della camera da letto. Ma la posizione del cadavere, la distanza dall’armadio, non parve compatibile con il suicidio.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Sanità in Puglia, l’allarme: “Grave carenza...

 Fimmg Puglia lancia un allarme sulla grave carenza di personale medico...
- 18 Dicembre 2025
Primo Piano

Bari, aggressione e percosse ad una...

Una aggressione vile. Perché far male ad una persona indifesa è...
- 18 Dicembre 2025
Eventi

Bari, passeggiata e tuffo in mare...

È stata presentata questa mattina, a Palazzo della città, la venticinquesima...
- 18 Dicembre 2025
Dalla città

Bari, nuove aperture straordinarie dei mercati...

Il settore Polizia annonaria, Ecologia e Attività produttive rende noto che,...
- 18 Dicembre 2025