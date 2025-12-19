Natale a Bari, centro più accessibile durante le feste: potenziato servizio bus

In occasione delle festività natalizie 2025/2026, AMTAB S.p.A., in accordo con l’Amministrazione comunale di Bari, ha predisposto un ulteriore potenziamento del servizio di Park & Ride con l’obiettivo di incentivare l’uso del trasporto pubblico e ridurre il traffico nel centro cittadino. Le misure saranno in vigore dal 20 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026.

Nel periodo indicato, le navette anticiperanno le partenze mattutine e prolungheranno il servizio serale. Le prime corse partiranno alle 7 dalla navetta E e alle 8 dalle navette A, B e C. Le ultime partenze sono invece previste alle 23.35 per la navetta A, alle 23.30 per le navette B ed E, alle 23.46 per la navetta C e fino alle 2.10 per la navetta AB.

Il servizio di Park & Ride sarà attivo anche in alcune giornate festive, nello specifico il 21, 26 e 28 dicembre 2025 e il 4, 6 e 11 gennaio 2026, con l’esclusione del 25 dicembre e del 1° gennaio. In queste giornate gli addetti alle aree di sosta garantiranno la presenza dalle 7 alle 24. Per le giornate del 24, 25 e 31 dicembre 2025 e del 1° gennaio 2026 saranno invece attivati programmi di servizio dedicati, che verranno comunicati nei prossimi giorni.

L’azienda invita i cittadini a utilizzare le navette Park & Ride per raggiungere il centro, in particolare nelle ore serali, per evitare congestioni del traffico e difficoltà nei rientri. Tra le aree consigliate figura il Polipark, impianto considerato strategico per efficienza e sicurezza, dotato di circa 1.500 posti auto e collegato al centro tramite la navetta E. Il Polipark si trova in viale Giuseppe Solarino 5, in prossimità del Policlinico.

Nei Park & Ride di Vittorio Veneto (lato mare e lato terra), Pane e Pomodoro e Largo 2 Giugno resta in vigore la tariffazione ordinaria, pari a 1 euro per la sosta più 0,30 euro per ogni passeggero trasportato, escluso il conducente. Al Polipark si applica la tariffa giornaliera standard: 1 euro entro la prima ora, 2 euro entro la seconda ora e 2,50 euro dalla terza ora in poi come tariffa massima giornaliera, oltre a 0,30 euro per ogni passeggero trasportato diverso dal conducente.

