Bari, “La Magia del Natale 2025 nel Municipio IV”: programmazione dedicata ai bambini

È stata presentata questa mattina, nella sede del Municipio IV, a Carbonara, “La Magia del Natale 2025 nel Municipio IV”, il cartellone delle attività e delle iniziative promosse dall’amministrazione municipale sul territorio per il periodo natalizio. Nel corso della presentazione è stata installata la prima cassetta delle lettere per Babbo Natale dove i piccoli, cui la programmazione è interamente dedicata, potranno imbucare le loro letterine, il cui prototipo sarà distribuito nelle scuole, presso le associazioni, i centri del Welfare e le consulte del territorio, dove saranno posizionate altre cassette.

All’incontro sono intervenuti la presidente del Municipio IV Maria Chiara Addabbo, i rappresentanti di Antiqua Lusitum, società vincitrice dell’avviso pubblico, il presidente della commissione consiliare Cultura del Municipio IV Giuseppe Maselli e i consiglieri municipali, alla presenza di diverse associazioni locali che hanno collaborato alla programmazione.

“Oggi abbiamo presentato la programmazione natalizia, frutto di un avviso del settore Cultura e soprattutto dell’ascolto rivolto ai cittadini, alle associazioni del territorio e alle consulte – ha dichiarato Maria Chiara Addabbo -. Così, grazie alle loro suggestioni, abbiamo delineato un cartellone in grado di allietare e divertire i bambini del nostro territorio, con la presenza di una Befana acrobatica e di un Babbo Natale itinerante che si fermerà in spazi significativi come il Centro Servizi per le Famiglie di Santa Rita, la Casa delle Bambine e dei Bambini nel complesso Baridomani e nelle piazze dei nostri quartieri. Inoltre, abbiamo voluto valorizzare i nostri centri attraverso iniziative che puntano alla riscoperta del territorio, attraverso la realizzazione degli unici presepi viventi nei centri storici della nostra città, in un’atmosfera suggestiva ed emozionante per grandi e piccoli. Per questo, nell’attesa di immaginare le meraviglie che il Municipio IV potrà donare ai nostri concittadini, desidero ringraziare la commissione Cultura e il presidente Maselli per il prezioso lavoro svolto”.

La Magia del Natale 2025 nel Municipio IV prenderà il via domani, mercoledì 17 dicembre, alle ore 17, presso il Centro Servizi per le Famiglie, con l’iniziativa “Arriva Babbo Natale” rivolta ai bambini del territorio che potranno passare un momento di festa, nel corso del quale Babbo Natale, accompagnato da un elfo, ritirerà i messaggi lasciati dai bambini nella cassetta delle lettere installata per l’occasione. Subito dopo, alle ore 18.30, Babbo Natale si recherà presso il Parco Mizzi, a Loseto.

L’evento si ripeterà fino a domenica 21 dicembre, secondo il seguente programma:

· giovedì 18 dicembre: ore 17 presso La Casa delle Bambine e dei Bambini, nel complesso Baridomani

· venerdì 19 dicembre: ore 18 presso il Villaggio di Babbo Natale, in piazza De Ruggiero a Loseto

· sabato 20 dicembre: ore 10 presso il giardino Rita Levi Montalcini, a Carbonara; alle ore 17 in piazza Trieste, a Carbonara

· domenica 21 dicembre: ore 10 presso il centro polisportivo “Leo Dell’Acqua”, a Carbonara; ore 11 presso la sede dell’associazione Kailia, nel Castello di Ceglie del Campo; ore 17 in piazza Trieste, a Carbonara.

Il programma proseguirà sabato 20 e domenica 21 dicembre, dalle ore 18.30 alle 22, con il presepe vivente in piazza Trieste, a Carbonara, e sabato 27 e domenica 28 dicembre, alla stessa ora, in piazza Vittorio Emanuele, a Loseto.

La manifestazione si concluderà lunedì 5 gennaio, alle ore 17.30, presso il Castello di Ceglie del Campo, con l’evento “Aspettando la Befana acrobatica”, nel corso del quale la Befana si calerà dall’alto per distribuire le calze ai più piccoli.