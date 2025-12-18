Sanità in Puglia, l’allarme: “Grave carenza di personale e per il 118”

Fimmg Puglia lancia un allarme sulla grave carenza di personale medico per coprire i turni della Continuità Assistenziale (ex guardia medica) e del servizio 118, in vista dell’imminente ponte festivo natalizio. La situazione è critica in diversi distretti su tutto il territorio regionale. Per esempio, nella ASL Bari nella Continuità Assistenziale risultano attualmente scoperti decine di turni, con centinaia di ore di assistenza che verranno meno durante le festività. Diverse sedi di guardia medica si troveranno così sguarnite proprio nei giorni del ponte natalizio, quando l’assistenza territoriale non urgente dovrebbe essere garantita dai colleghi della Continuità Assistenziale.

Inoltre, sotto Natale la carenza di personale ormai cronica e da tempo denunciata si sommerà all’andamento della curva epidemica influenzale che è in crescita e proprio durante le festività natalizie comporterà un significativo aumento dei casi. L’assenza di adeguata copertura della Continuità Assistenziale avrà inevitabili ripercussioni anche sul servizio 118, già in grave sofferenza, con il rischio concreto di sovraccaricare ulteriormente i pronto soccorso della regione. Per dare un’idea di quanto sia in emergenza la situazione anche per il 118, basta guardare i turni che a oggi risultano scoperti in una postazione come quella di Polignano: da oggi alla fine del mese di dicembre ci sono 7 giornate completamente scoperte e 4 giorni in cui solo 2 dei 3 turni vedono un medico presente.

“Sollecitiamo con forza la Regione Puglia a completare urgentemente la riorganizzazione dell’assistenza territoriale attraverso una chiara regolamentazione regionale del Ruolo Unico della Medicina Generale. Le attuali disposizioni degli uffici regionali stanno generando confusione e delusione tra i medici neo-incaricati del Ruolo Unico, aggravando una situazione già critica” – commenta Antonio De Maria, Segretario regionale Fimmg Puglia.

“Purtroppo, era una situazione prevedibile e che avevamo segnalato da tempo. Oggi la maggiore preoccupazione è rappresentata dalle ricadute sui Pronto Soccorso, visto l’andamento epidemiologico in crescita per l’influenza che certamente avrà un’ulteriore crescita durante le festività natalizie. Invitiamo quindi i cittadini a vaccinarsi contro l’influenza, visto che si è ancora in tempo.” – aggiunge Nicola Calabrese, Segretario Fimmg Bari.