Puglia, gli esperti dell’immobiliare: “Cresce l’attrattività del segmento di lusso”

“Il mercato del lusso in Puglia continua a registrare interesse, anche in un contesto di rallentamento generale delle compravendite”.

A dirlo sono gli analisti di Carratelli Holding, società attiva nel settore dell’immobiliare di lusso.

“A livello nazionale il mercato del lusso rappresenta oggi circa il 2,7% del totale del residenziale – ricordano da Carratelli Holding – ma si tratta di un comparto caratterizzato da maggiore solidità, anche perché sostenuto da acquirenti che spesso operano senza ricorrere al credito. La fascia premium evidenzia insomma una dinamica diversa rispetto al mercato tradizionale, più esposto all’impatto dell’aumento dei tassi di interesse”.

“Il segmento di fascia alta sta trovando in Puglia una crescente attenzione da parte di investitori italiani e stranieri, attratti dall’autenticità del territorio e dalla qualità degli immobili. Trulli ristrutturati, masserie di charme e ville vista mare – spiegano gli analisti – vengono sempre più spesso acquistati come investimenti di medio-lungo periodo, capaci di coniugare valore immobiliare e attrattività turistica”.