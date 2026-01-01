Bari: 256 persone e 156 veicoli controllati durante le festività natalizie

La città di Bari ha visto intensificarsi, nel corso della settimana ﻿scorsa, i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore, con l’obiettivo di garantire sicurezza e ordine durante le festività natalizie. La Polizia di Stato ha svolto attività di prevenzione e vigilanza, concentrandosi soprattutto sulle zone più frequentate dai cittadini in questo periodo dell’anno.

Nel corso dei controlli sono state identificate 256 persone, di cui 54 con precedenti o segnalazioni di Polizia, e sono stati verificati 156 veicoli. Complessivamente sono stati effettuati 16 posti di controllo, con 10 contestazioni al Codice della Strada e 2 fermi amministrativi di veicoli.

L’azione di contrasto ai reati ha portato alla denuncia in stato di libertà di sei persone, per reati diversi: un tentativo di furto, detenzione di sostanze stupefacenti, possesso di strumenti atti ad offendere, favoreggiamento, minacce e danneggiamento. Sono stati inoltre notificati due Dacur a due cittadini del Gambia, abitualmente dediti all’attività di parcheggiatore abusivo.

“L’attività di controllo proseguirà anche nei prossimi giorni – spiegano dalla Questura di Bari – al fine di garantire condizioni di sicurezza e legalità durante il periodo delle festività natalizie. Il nostro obiettivo resta quello di tutelare i cittadini, prevenendo comportamenti illeciti e garantendo la tranquillità di chi vive e visita la città in questo periodo dell’anno”.

L’intensificazione dei servizi ha evidenziato come il coordinamento tra pattuglie e presidi fissi rappresenti uno strumento efficace per mantenere alta la percezione di sicurezza tra la popolazione, assicurando interventi rapidi e mirati in caso di necessità. La Polizia invita la cittadinanza a collaborare segnalando comportamenti sospetti, contribuendo così a rendere più sereno il periodo festivo per tutti.