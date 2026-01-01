Lavoro occasionale, da oggi attivo il nuovo portale Inps

A partire da oggi è attivo il nuovo portale INPS dedicato alle prestazioni di lavoro occasionale. Lo ha comunicato negli scorsi giorni l’Istituto con il messaggio n. 3932 del 24 dicembre 2025, annunciando un sistema rinnovato pensato per semplificare le procedure per prestatori e intermediari del Libretto Famiglia.

Il portale, frutto di un intervento di restyling e aggiornamento tecnologico, punta a rendere più veloce e intuitiva la gestione delle prestazioni: dalla registrazione ai pagamenti, fino al controllo dei compensi percepiti. Tra le principali novità c’è la “Scrivania Prestatore”, una sezione dedicata ai lavoratori nella quale sarà possibile consultare le comunicazioni degli utilizzatori, verificare lo stato dei pagamenti, scaricare il prospetto annuale dei compensi e gestire le modalità di riscossione. Restano invariati gli obblighi previsti dalla normativa: i prestatori dovranno continuare ad autocertificare la propria appartenenza alle categorie ammesse (pensionati, studenti under 25, disoccupati, percettori di sostegni al reddito) e rispettare i limiti economici annuali.

Il nuovo sistema apre anche agli intermediari abilitati – consulenti del lavoro, commercialisti e patronati – che potranno operare per conto sia degli utilizzatori sia dei prestatori attraverso profili dedicati e deleghe formali, semplificando gli adempimenti. L’accesso avverrà dal sito istituzionale dell’INPS tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. All’interno della piattaforma sarà disponibile un manuale operativo aggiornato. Con questo intervento, sottolinea l’Istituto, prosegue il percorso di digitalizzazione dei servizi pubblici, con l’obiettivo di rendere più trasparente ed efficiente la gestione del lavoro occasionale.