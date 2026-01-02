Bari dice addio al professore emerito Luigi Di Comite. Leccese: “Perdita significativa per la comunità accademica”

Il sindaco di Bari Vito Leccese esprime il cordoglio suo e della città di Bari per la scomparsa del prof. Luigi Di Comite, professore emerito, già ordinario di Demografia e preside di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”.

«La scomparsa del professor Di Comite rappresenta una perdita significativa per la comunità accademica e per l’intera città – ha commentato il sindaco Leccese -. Studioso e docente autorevole, ha contribuito per decenni alla formazione di generazioni di studenti, lasciando un segno profondo nel campo della demografia e nelle scienze politiche. Ha guidato, inoltre, diverse associazioni scientifiche, anche a livello europeo e internazionale, dando lustro all’attività di studio e di ricerca svolto dalla nostra Università. Nel suo ruolo di preside, inoltre, ha saputo coniugare competenza scientifica, visione istituzionale e attenzione ai valori dell’Ateneo barese. Alla sua famiglia, ai colleghi e a quanti ne hanno apprezzato il profilo umano e professionale va il cordoglio dell’amministrazione comunale e della città di Bari».